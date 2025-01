A temporada de lançamentos dos carros para a temporada de Fórmula 1 de 2025 está quase chegando e a Mattel chegou primeiro ao lançar sua coleção de Hot Wheels, com oito equipes recebendo o tratamento em escala 1:64.

Um acordo com a Mattel - proprietária da Hot Wheels - foi anunciado em outubro passado, juntamente com um carro de edição limitada da marca, mas agora a primeira linha como parte desse acordo foi revelada.

A coleção será lançada ao longo da temporada de 2025, com todas as equipes, exceto Ferrari e Aston Martin, representadas.

Também haverá itens de colecionadores premium, bem como um conjunto de pista e jogo de F1. Os modelos 1:64 que foram revelados são construídos para correr nos conjuntos de pista, com um Circuito de F1 Sprint e uma pista de F1 Sprint Race novos na coleção.

Os modelos premium serão feitos de metal e são réplicas mais próximas dos carros vistos em circuitos de F1 ao redor do mundo, incluindo pneus Pirelli e números de piloto.

“É fantástico ver a coleção Hot Wheels Fórmula 1 começar a chegar às prateleiras ao redor do mundo”, disse a diretora comercial da F1, Emily Prazer.

“Queremos impulsionar a paixão dos nossos fãs por corridas, e esses carros permitirão que eles vivenciem o drama e a emoção da F1 na palma de suas mãos em casa.”

Hot Wheels F1 partnership Photo by: Liberty Media

Como parte do acordo, a Mattel também estará presente em várias corridas de F1 em 2025 com ativações especiais e oportunidades de varejo para os fãs nos circuitos.

“A resposta espirituosa dos fãs ao redor do mundo após nosso anúncio da Hot Wheels e da Fórmula 1 tem sido emocionante”, disse Roberto Stanichi, vice-presidente executivo da Hot Wheels.

“A próxima fase da parceria é dar aos fãs os produtos e experiências que unem os mundos da Hot Wheels e da F1 de uma forma que nunca foi feita antes, e estamos apenas começando.”

O Motorsport.com apurou que a Ferrari e a Aston Martin não estão incluídas na coleção devido a acordos em andamento que as duas equipes têm com outros fabricantes.

Os modelos ‘diecast’ são há muito tempo os favoritos dos colecionadores de F1, mas o acordo com a Hot Wheels também terá como objetivo atrair o número crescente de fãs jovens que gostariam de brincar com a réplica em escala reduzida do carro de seu piloto favorito.

A coleção está disponível para pré-venda no site da Mattel fora do Brasil, com cada carro custando US$ 8. Ainda não há informações sobre os preços no País.

