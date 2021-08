Max Verstappen estava usando o mesmo motor que havia batido no GP da Grã-Bretanha, 15 dias atrás, durante este fim de semana de Hungaroring.

Depois de passar por verificações após o impacto do 51G em Silverstone, além de uma avaliação adicional no treino de sexta-feira na Hungria, havia confiança de que a unidade estava em condições de continuar sendo usada.

Mas após a classificação no sábado, a inspeção pós-treimno descobriu um problema que deixou a Honda preocupada com seu potencial para a corrida.

A montadora japonesa confirmou na manhã deste domingo que foi tomada a decisão de trazer um carro totalmente novo para o jogo.

Um comunicado da Honda disse: “Durante as verificações pós-qualificação, notamos algo no PU de Max que pode ter se desenvolvido ao longo do fim de semana, provavelmente um efeito colateral da batida de Silverstone."

“Portanto, nós o trocamos por um novo com a mesma especificação. De acordo com os regulamentos, Max está autorizado a largar de sua terceira posição no grid sem nenhuma penalidade.”

Embora a mudança de motor agora não resulte em penalidade desta vez, será uma preocupação para Verstappen e Red Bull que o holandês já teve de mudar para o terceiro.

Com 12 rodadas ainda agendadas após o GP da Hungria deste fim de semana, é altamente improvável que Verstappen consiga sobreviver até o final da temporada sem trazer um quarto motor.

A introdução desse significará uma penalidade no grid, e isso poderia ter enormes implicações na batalha pelo título da F1.

Portanto, a Red Bull provavelmente tentará encontrar uma maneira de minimizar os danos de tal penalidade, potencialmente introduzindo-a a qualquer momento em que Verstappen tenha enfrentado uma qualificação difícil.

F1 2021: Debate sobre o treino classificatório do GP da Hungria, com Verstappen VS Hamilton | Q4

PODCAST: Como Verstappen se encaixa entre rivais históricos de Hamilton?

.