Yuki Tsunoda analisou sua primeira corrida em casa como piloto da Red Bull. Embora tenha se sentido mais confiante no carro, ele compartilhou sua "mistura de sentimentos" depois de não conseguir terminar na zona de pontos do GP do Japão de Fórmula 1.

Ao falar com a mídia depois de terminar em 12º lugar, o piloto japonês explicou: "Estou feliz com a corrida, em termos de desempenho, mas obviamente, em termos de resultados, é muito difícil, especialmente no meu GP em casa".

"Definitivamente, eu esperava mais e, pelo menos, queria terminar em um ponto, então é uma mistura de sentimentos".

Quando perguntado se estava confiante de que começaria a entender o RB21 e a diminuir a diferença para seu companheiro de equipe, Max Verstappen, o piloto de 24 anos acrescentou:

"As 53, 54 voltas que dei nessa corrida foram o maior número de voltas que dei com esse carro. A cada volta, eu estava aprendendo e, finalmente, consegui fazer voltas decentes com o carro e, sem dúvida, sinto mais confiança nele. Sinto-me mais controlado em geral no final da corrida".

"Estou feliz, considerando o tempo que tive, mas, por ser meu GP em casa, eu só queria terminar nos pontos. Só preciso aumentar o ritmo. É uma sorte que haja um Max com quem eu possa aprender. Então, vou continuar fazendo o que estou fazendo. Na verdade, estou animado para o Bahrein".

Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O novo companheiro de equipe de Tsunoda, Verstappen, garantiu a vitória em Suzuka e teve a companhia dos pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri no pódio, que terminaram em segundo e terceiro, respectivamente.

A Red Bull promoveu Tsunoda para a equipe depois de apenas duas corridas da temporada 2025, substituindo o novato Liam Lawson, que foi para a Racing Bulls. O piloto japonês agora está de olho nos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, que acontecem nas próximas semanas, com a esperança de progredir com o RB21.

PÓDIO: MAX SEGURA NORRIS E PIASTRI e vence! E AÍ, LANDO? Bortoleto 19º | FELIPE MOTTA comenta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!