A Pirelli quer discutir com a FIA e as equipes de Fórmula 1 para ajustar as regras dos pneus de chuva depois que o segundo treino livre no Japão, marcado pela chuva, expôs uma falha nos regulamentos que foram revisados.

Uma nova maneira de alocar pneus para pista molhada em 2024 fez com que as equipes relutassem em usar compostos intermediários na úmida sessão do TL2 de Suzuka, pois queriam guardá-los para o final do fim de semana.Isso fez com que os pilotos ficassem nas garagens durante a maior parte da sessão, com a única corrida importante ocorrendo bem no final, quando as condições estavam secas o suficiente para os pneus slicks.

A falta de ação deixou os fãs frustrados, e o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton lamentou que os novos regulamentos tenham provocado essa situação.

"É uma pena que não tenhamos tido essa sessão", disse ele sobre o TL2. "Eles mudaram a regra dos pneus e, por isso, ninguém sai para correr com o intermediário, o que não faz sentido, na verdade. Mas é isso aí."

A situação a que Hamilton se refere são os ajustes feitos nos regulamentos esportivos da F1 durante as férias, que tinham como objetivo original aumentar a alocação de pneus de chuva para todas as equipes. Em vez de quatro conjuntos de intermediários e dois conjuntos de chuva, como em 2023, as equipes agora podem usar cinco intermediários e três wets por fim de semana de GP.

No entanto, como parte do acordo firmado para permitir esse jogo extra, uma regra que dava às equipes um jogo de pneus grátis nas sextas-feiras com pista molhada foi removida. Anteriormente, nos eventos em que não havia corrida sprint programada, se uma das duas sessões de treinos de sexta-feira fosse declarada molhada, um jogo adicional de intermediários seria disponibilizado para qualquer piloto que usasse esse composto na sessão.

Isso significava, na prática, que havia um jogo de pneus grátis disponível e incentivava as equipes a correr na sessão, pois não havia nenhuma desvantagem em adicionar vida ao pneu.

Agora, no entanto, queimar um intermediário pode deixar as equipes expostas à possibilidade de não terem uma alocação de pneus tão boa quanto a dos rivais que economizaram conjuntos se a classificação e/ou a corrida forem com pista molhada - e é por isso que tão poucos pilotos correram com intermediários em Suzuka.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O engenheiro-chefe da Pirelli, Simone Berra, disse que a mudança de regra não foi algo sobre o qual a fabricante tenha tido qualquer influência e que era óbvio como ela havia contribuído para o que aconteceu no Japão na sexta-feira.

"Essa [mudança de regra] foi obviamente votada por todas as equipes, juntamente com a FIA e a F1", disse Berra.

"Obviamente, hoje em dia, uma equipe não precisa devolver um conjunto de pneus intermediários depois de ter sido usado nos treinos livres, como aconteceu no ano passado. Portanto, especialmente neste circuito, onde você tem, digamos, um alto nível de degradação, e considerando que poderemos ter alguma chuva no domingo, a maioria decidiu manter os cinco conjuntos não utilizados, com exceção da RB e de outras equipes que fizeram uma volta de entrada e saída."

"É algo que discutiremos mais com a FIA e com as equipes, para tentar encontrar uma maneira de fazê-los correr nos treinos. No final das contas, não é nossa decisão, mas nas próximas semanas será um tópico de discussão."

Berra acreditava que um simples ajuste poderia funcionar para incentivar as equipes a correr em sessões de treinos úmidos: tornar obrigatório que todas as equipes devolvessem um jogo de intermediários após uma sessão declarada molhada.

"Eles podem manter os cinco conjuntos desde o início, mas, se uma sessão for declarada úmida, então você terá que devolver um conjunto de intermediários", explicou. Então, não faz sentido não usá-lo e [em vez disso] devolver um novo conjunto. Portanto, essa será uma maneira de incentivá-los a correr."

MAX lidera 6ª e fala do futuro (ALÔ ASTON E MERCEDES!). Hamilton PERDE MOTOR e CHUVA impacta Suzuka

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PódioCast debate compra da MotoGP pela Liberty, dona da F1. E o futuro?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!