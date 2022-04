Carregar reprodutor de áudio

Alex Albon foi desclassificado dos treinos classificatórios do GP da Austrália e largará da última colocação. O anglo-tailandês teve sua participação excluída após a FIA não ser capaz coletar a amostra de um litro do combustível da sua Williams. Com isso, Lance Stroll, punido após o acidente com Nicholas Latifi, não será mais o último colocado do Grid.

No fim do Q1, Albon estacionou a sua Williams na pista, no terceiro setor, após seu engenheiro de corrida falar para ele parar o carro imediatamente. O carro do piloto estava quase sofrendo uma pane seca. É necessário que todos os carros "entreguem" pelo menos um litro de combustível para a FIA realizar os exames de praxe depois de cada sessão.

Entretanto, a equipe técnica da FIA só conseguiu extrair 330 ml da Williams de Albon. No início da noite australiana, os comissários decidiram desclassificar Albon. A declaração dos comissários diz:

"Após a Classificação, o Carro 23 tinha combustível insuficiente para atender o requerimento de amostra de um litro

Dada a situação, o Carro 23 não está de acordo com os requerimentos do Artigo 6.5 do Regulamento Técnico da FIA

Os comissários decidiram aplicar a pena padrão por infringimentos técnicos [desclassificação].

[...]

Os comissários receberam uma requisição da Williams Racing de permitir que o Carro 23 começa a corrida. Os comissários deram permissão para o Carro 23, Alex Albon, começar a corrida.

Dave Robson, Chefe de Performance da Williams, acredita que o grande período fora do pitlane e a "corrida" na volta de preparação contra outros pilotos contribuíram para a falta de combustível no carro de Albon. O carro do piloto enfileirou na último posição na bandeira vermelha, faltando 2 minutos para o fim do Q1. Com isso, explica Robson, Albon teve que ser mais agressivo para iniciar a volta rápida antes do fim da sessão.

