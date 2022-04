Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel finalmente "estreou" nesta temporada. O alemão da Aston Martin perdeu as duas primeiras etapas, no Bahrein e Arábia Saudita, por causa do diagnóstico de Covid-19. Contudo, o retorno às pistas foi um sofrimento.

No primeiro treino livre, Vettel teve problemas com o motor. A troca do equipamento fez com que ele perdesse o TL2. No sábado, bateu a sua Aston Martin e quase ficou de fora da Classificação. Realizando apenas uma volta, marcou o 18º tempo. A desclassificação de Albon do treino classificatório deu a Vettel uma posição. E claro, ele ainda recebeu duas multas: 5000 Euros pelo passeio de scooter e mais 600 Euros por passar do limite de velocidade do pitlane.

No domingo, dia da corrida, Vettel perdeu o controle na Curva 5, passou por cima das zebras e bateu no muro, o que causou o abandono da prova. Ao ser perguntado sobre a causa da batida ser o carro ou sua "falta de quilometragem", Vettel foi sincero: "provavelmente, um pouco do dois". Ele ainda admitiu que poderia estar forçando o limite do veículo para compensar o tempo perdido.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Obviamente, eu tentei tirar o melhor do carro e talvez eu estava forçando demais. Depois que eu perdi [o controle] não tinha como recuperar", comentou o alemão.

Vettel ainda foi corajoso ao dizer que a sua temporada não pode piorar. Com apenas três corridas em 2022 e o GP da Austrália sendo o seu primeiro do ano, muita água pode rolar. "Eu tenho certeza que isso vai melhor. Isso não tem como ficar pior", disse o alemão.

Com o 10º lugar de Alex Albon, a Aston Martin é a única equipe a não pontuar em 2022.