A Mercedes revelou que está "bastante atrasada" em seu programa de testes de pré-temporada da Fórmula 1 do Bahrein, depois de sofrer alguns contratempos durante a sexta-feira.

A Mercedes deu ao seu carro W12 uma primeira participação em pista nesta sexta-feira (12) no Circuito Internacional do Bahrein, mas caiu para o fundo da tabela de quilometragem depois de um dia complicado.

Valtteri Bottas perdeu a maior parte de sua manhã, depois que um problema de transmissão descoberto em sua volta de instalação forçou a Mercedes a mudar a caixa de câmbio. O finlandês completou apenas seis voltas no total.

O companheiro de equipe Lewis Hamilton assumiu o volante na parte da tarde, mas depois de perder tempo devido à carga de trabalho da equipe durante o intervalo do almoço, ele sofreu mais um contratempo quando um problema de equilíbrio foi descoberto.

Hamilton terminou o dia como o 10º mais rápido, com Bottas em 14º, e a Mercedes completou apenas 48 voltas - 91 voltas atrás do líder de quilometragem, a Red Bull - deixando o time bem para trás em seu programa de testes.

"Foi um péssimo começo de temporada para nós hoje", disse o chefe de engenharia de pista, Andrew Shovlin.

"Perdemos mais ou menos a manhã inteira com Valtteri com um problema na caixa de câmbio e nossa carga de trabalho durante o almoço significou que estávamos atrasados ​​para a sessão da tarde com Lewis.”

"Assim que começamos a correr, ficou claro que não tínhamos o carro na janela de equilíbrio certa e, embora tenhamos feito alguns progressos durante o dia, não estamos felizes com o desempenho e está claro que temos algum trabalho a fazer.”

"Estamos muito atrasados ​​em nosso programa de testes e precisamos encontrar um pouco de equilíbrio e velocidade, mas temos mais dois dias e todas as oportunidades para se recuperar da situação."

O atual campeão mundial Hamilton aceitou que "não foi o mais limpo dos dias" para a Mercedes, mas tentou encontrar alguns pontos positivos.

"Essas coisas são enviadas para nos testar", disse Hamilton. “Todos trabalharam arduamente para nos trazer aqui. Tivemos aquele contratempo de manhã que foi muito lamentável para Valtteri em termos de perda de tempo na pista e a equipe está trabalhando arduamente para tentar perceber o que foi.”

“Não temos escolha a não ser pegar os aspectos positivos. Me lembro que em 2007, durante os testes, passei 10 dias no carro e agora está sendo cada vez menos.”

“Só temos um dia e meio no carro antes da primeira corrida, com pneus diferentes e modificações aerodinâmicas diferentes, por isso não é fácil, mas é igual para todos.”

"Gosto de pensar que os meus nove anos de experiência com esta equipe vão me ajudar a tirar o melhor proveito."

Hamilton fez uma série de excursões fora da pista durante a segunda sessão, já que todos os pilotos lutaram com baixa aderência depois que uma tempestade de areia atingiu o circuito do Bahrein.

"Nunca vi uma tempestade de areia passar por aqui antes em todos os anos que corri neste circuito", disse Hamilton.

“A areia se movia como a chuva. Ter areia nos pneus não é bom para a longevidade deles e obter consistência em long runs é difícil.”

"Em uma única volta não é o pior, mas você precisa de muitas voltas nesta época do ano para obter dados."

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PRÉ-TEMPORADA F1: Verstappen, Mercedes e por que Band bateu Globo

PODCAST: Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.