Vettel detona mudança de opinião dos críticos: é um "pesadelo"

Sebastian Vettel está incomodado com as constantes mudanças de opinião que os críticos vêm tendo em relação ao seu rendimento na temporada 2019 da Fórmula 1. O piloto alemão da Ferrari também cravou que seu futuro na categoria será decidido em 2020 e que isso depende das novas regras da F1 para o campeonato de 2021. É o que o tetracampeão mundial disse com exclusividade ao Motorsport.com.

As declarações vêm em momento um pouco mais favorável a Vettel neste ano. No começo da temporada, o alemão foi ofuscado pelo novo companheiro, o monegasco Charles Leclerc, que ‘subiu’ da Sauber para substituir o finlandês Kimi Raikkonen, agora na Alfa Romeo. Apesar de episódios delicados para o tetracampeão, o competidor da Alemanha ‘desencantou’ no GP de Singapura e vem se apresentando em melhor nível nas últimas etapas.

De todo modo, Vettel não se esquece das ‘cornetadas’ recebidas ao longo do ano. "Às vezes é difícil não ouvir [os críticos]", disse ao Motorsport.com em entrevista exclusiva. "Acho que as pessoas julgam rápido demais. Essa é a minha opinião. Mas é assim mesmo, e não apenas na F1”.

"É um pesadelo. Todos os dias, as pessoas julgam e depois mudam de opinião. Mas acho que perdem credibilidade: se você defende algo, como pode mudar isso da noite para o dia?”, questionou o piloto alemão.

"Somos apaixonados pela F1 e as pessoas seguem o que está sendo dito e escrito. Isso não ajuda. Às vezes, se houver algo negativo, demora um pouco mais para tirá-lo da cabeça das pessoas. Mas é bem engraçado, porque três dias antes eles dizem que tudo está ruim e depois de uma corrida eles dizem que tudo está ótimo. Para mim, até não é mais tão ruim, porque eu já estou aqui há muito tempo e passei por altos e baixos”.

Novas regras são determinantes para o futuro de Vettel na F1

A permanência do tetracampeão na categoria máxima foi colocada sob escrutínio ao longo deste ano, especialmente após alguns erros do alemão e também por conta da meteórica ascensão de Leclerc no time de Maranello. Entretanto, Vettel garante que os fatores por trás de sua continuidade no campeonato mundial são outros. O piloto tem contrato com a Ferrari até o fim de 2020 e avalia que as regras introduzidas na F1 em 2021 são determinantes.

"Acho que depende muito do que acontecer com os regulamentos. Também depende do próximo ano. E então vamos a partir daí", ponderou Vettel, que conquistou seus quatro títulos pela Red Bull entre 2010 e 2013 e está na Ferrari desde 2015.

As regras para a temporada 2021 serão divulgadas na próxima quinta-feira, antes do GP dos Estados Unidos. Novos regulamentos esportivos, técnicos e financeiros serão lançados, com o objetivo principal de melhorar as corridas, com foco em maior competitividade e equilíbrio, além da possibilidade de se perseguir o carro à frente com maior facilidade.

Vettel, porém, não se mostrou tão otimista com o que está por vir e se valeu de uma perspectiva histórica para opinar: "Vimos que, quando as regras estão em vigor por mais tempo, mais equilibrada a disputa tende a ser”.

De todo modo, o alemão reconheceu que há problemas a serem encarados. "Ainda há uma grande lacuna para as equipes de trás, fora do top-3 [Mercedes, Ferrari e Red Bull]. Mas você sempre tem as melhores equipes e os melhores pilotos na frente, não importa quais regras estejam em vigor. Ainda assim, com certeza será melhor se você aproximar todos", admitiu o piloto ferrarista.

"Espero que tudo seja bom para o esporte. Porque algo precisa acontecer. Todo mundo está gastando muito dinheiro para tentar encontrar um pouco de desempenho. De certa forma, isso precisa ser simplificado. Sempre há uma linha tênue entre manter o DNA da Fórmula 1 e tentar deixar todos juntos no grid”, ponderou.

“Você não quer que todos tenham os mesmos carros com os mesmos motores, porque isso não seria a Fórmula 1. Mas algo deve acontecer, porque, caso contrário, acho muito difícil prolongar o futuro e superar os novos do automobilismo”, completou.

