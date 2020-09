Apesar da Ferrari aparentar estar mais competitiva que no GP da Bélgica de Fórmula 1, a dupla de pilotos ainda enfrentou um primeiro dia difícil em Monza, com ambos tendo seus problemas na curva Lesmo. Após as atividades do dia, Sebastian Vettel e Charles Leclerc passaram suas impressões sobre o SF1000.

Vettel foi 19º e 12º nos treinos livres, enquanto Leclerc terminou a segunda sessão do dia em nono.

Refletindo sobre o dia, Vettel disse que a Ferrari SF1000 não havia sido particularmente fácil na hora de extrair tempo de volta.

"O carro é difícil de pilotar, mas como eu disse, não é a primeira vez. Então, onde estamos faltando? Acho que estamos perdendo nas retas, o que já era esperado. Falta aderência na entrada da curva em todas as quatro rodas. O carro está deslizando demais. Não é fácil".

"Mas sim, é difícil acertar tudo para uma volta. Mas estamos tentando deixá-lo melhor para amanhã".

Leclerc disse que a Ferrari parece ter um ritmo melhor em volta rápida do que na corrida, sentindo que domingo deve ser especialmente difícil.

"Acho que esperávamos estar um pouco pior nas saídas com pouco combustível, mas acabou sendo o oposto. Precisamos buscar algo para a corrida, se não será muito, muito difícil".

"Parecemos sofrer bastante com o balanço e degradação geral dos pneus durante as saídas com tanque cheio. Então temos muito trabalho".

"Mas estou positivo sobre nosso ritmo de classificação. Foi difícil andar com tanque cheio. É por isso que ainda temos trabalho pela frente, mas vamos atrás de uma solução".

