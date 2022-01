O ex-piloto da Fórmula 1 Jacques Villeneuve acha que o futuro de Lewis Hamilton no esporte depende da velocidade do novo Mercedes. Há muita discussão sobre se o heptacampeão continuará no esporte e ainda não há notícias do piloto desde o GP de Abu Dhabi, apesar de já estar inscrito para 2022.

Falando ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o campeão de 1997 afirmou que ele deve querer ver o quão rápido o novo carro será e aí decidiria se continuaria.

Villeneuve disse sobre Hamilton: "Tudo depende do veículo que a Mercedes o dará e se pode vencer facilmente com ele".

"Lewis também está um pouco cansado agora. Ele teve algumas temporadas fáceis após a saída de Nico Rosberg e não vai querer viver mais um ano como foi na temporada passada. Em 2021, ele pensou que ganharia facilmente seu oitavo título, mas isso não aconteceu."

"É como ter um diamante na mão e de repente o tomarem. Acabou 'machucando' mais do que se [Max] Verstappen liderasse toda a corrida."

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with the trophies Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

O canadense também acredita que Hamilton está tentando colocar uma distância clara entre ele e o chefe da equipe, Toto Wolff.

“Interpreto o silêncio como uma tentativa de se distanciar de Wolff", comentou. "Em vez de enfrentar a derrota corretamente, Toto fingiu ser alguém jogando Monopoly. Ele jogou o tabuleiro inteiro no ar assim que perdeu."

Após os retardatários serem autorizados a ultrapassar o safety car no fim do GP de Abu Dhabi, que gerou toda a 'raiva' da Mercedes, Wolff contatou Michael Masi - o diretor de provas - pelo rádio e fez discursos que começaram com "No Mike, no", que viraram 'meme' nas redes sociais.

"Para mim, ele causou muitos danos à imagem ao fazer isso", disse Villeneuve. Hamilton pensa muito nisso porque projeta seu futuro na América, talvez em Hollywood", concluiu.

