Na semana passada, a Williams revelou a identidade do FW43B, carro para a temporada 2021 da Fórmula 1, com um esquema de pintura novo em branco, azul e amarelo, marcando o primeiro ano da era Dorilton Capital. Segundo o CEO da equipe, Jost Capitlo, a Williams não sacrificará a marca do time para "caçar dinheiro de patrocínio até a última gota".

Um dos destaques do lançamento do FW43B foi a redução considerável no número de patrocinadores existentes no carro, deixando um grande espaço em branco.

Mas segundo Capito essa decisão foi deliberada, explicando que a equipe optou por fortalecer sua própria identidade, exibindo o comprometimento da Dorilton à marca.

"Isso mostra uma nova direção e nossa ambição a longo prazo, além de sinalizar que a marca Williams será o foco para o futuro. A Williams é um dos nomes mais reconhecidos e famosos da F1 e do esporte a motor, e acreditamos que esse seja um de nossos principais ativos".

"Ao longo dos próximos meses, vocês verão como vamos desenvolver e investir na marca Williams a longo prazo. É uma abordagem que tem todo o apoio da Dorilton, e dá preferência em vez de caçar dinheiro de patrocínio até a última gota. Vamos fazer parcerias com marcas que compartilham a nossa visão".

"Com os novos donos e a estratégia que temos para o futuro, já estamos atraindo parceiros que estão em contato conosco, e as negociações estão avançando. Ainda é cedo para entregar algo, mas os anúncios virão logo".

O grupo de investimentos norte americano completou a aquisição da Williams em agosto do ano passado, ajudando a garantir o lado financeiro. A equipe britânica terminou em último no Mundial de Construtores nos últimos três anos, mas viu uma luz no fim do túnel em 2020, que funciona como uma injeção de ânimo para 2021.

Capito explicou como a Dorilton já está bancando a expansão necessária da Williams para o futuro, inclusive indo além do esperado.

"Posso confirmar que a Dorilton já investiu muito desde que chegaram e continuam fazendo isso. Se entregarmos uma performance em potencial a partir desses investimentos, receberemos ainda mais apoio da Dorilton, o que é fantástico".

