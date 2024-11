A McLaren continuou a promover o desenvolvimento do MCL38 no fim da temporada de Fórmula 1, enquanto tenta garantir o campeonato de construtores. Atualmente, ela está na ponta da tabela, mas é 'caçada' de perto pela Ferrari.

E, embora seus rivais tenham praticamente evitado qualquer atualização no Brasil, que marcou a terceira corrida da rodada tripla, foi interessante que a McLaren tenha optado por trazer um novo arranjo para sua asa traseira e vigas.

A abordagem dos papaias nesse aspecto tem sido fascinante este ano, já que a equipe está muito à frente de seus concorrentes em termos de escala de desenvolvimento nessa área. A equipe introduziu sete configurações diferentes de asa traseira para lidar com as diferentes características de downforce e arrasto que cada local exige.

Novas opções foram adicionadas ao conjunto na Arábia Saudita, em Ímola, em Mônaco, na Grã-Bretanha, na Bélgica, na Holanda e agora no Brasil.

É claro que tudo isso seria em vão se os designs não combinassem bem com a solução de asa de viga que também é instalada no conjunto. É por isso que vimos o carro chegar com várias opções de asa de feixe junto com cada nova especificação de asa traseira para ajustar o carro de acordo.

Na verdade, o desenvolvimento da asa de viga foi ainda mais extenso, com 12 novas opções adicionadas ao seu conjunto durante a temporada até agora.

Foram lançadas novas asas de feixe nos GPs da Arábia Saudita, Miami, Emilia-Romagna, Mônaco, Bélgica, Holanda, Cingapura e Estados Unidos, enquanto três soluções foram introduzidas em Silverstone.

Essas soluções incluem tudo, desde os designs mais tradicionais de duas peças até elementos únicos e vários arranjos no estilo biplano.

Comparação da asa de viga McLaren MCL38, GP do Brasil Foto de: Giorgio Piola

Em termos do novo design da asa traseira do GP do Brasil, a diferença mais óbvia é o formato do 'avião' principal. Esse elemento forma mais um perfil em forma de V, onde se afunila para fora e para cima a partir da seção central mais profunda.

O bordo de ataque, visto na imagem principal, também é mais inclinado do que seu parente mais próximo dentro da família de soluções disponíveis.

Notavelmente, a seção da ponta da asa traseira também difere de outros designs nessa faixa de downforce, com um perfil mais quadrado, como o usado na opção de maior força de arrasto.

Essas diferenças de design são provavelmente o resultado de uma troca de eficiência aceitável entre duas de suas outras especificações, já que a redução da altura em toda a extensão do avião principal proporciona o downforce e o arrasto necessários para as características do circuito. Ao mesmo tempo que proporciona mais benefícios quando o DRS é acionado.

Enquanto isso, o formato do elemento da asa de raio mais baixo tem um afunilamento reverso na seção central para espelhar discretamente a geometria do avião principal acima.

No entanto, embora a McLaren tenha usado a nova asa traseira na qualificação e na corrida de sprint no sábado, quando se tratou das condições mais complicadas de pista molhada na classificação e na corrida, ela optou por seu arranjo de maior downforce.

BAGNAIA vence, MAS MARTÍN ENCAMINHA TAÇA: Pecco 'vira o jogo' pós-Malásia? Duelo da MotoGP em DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa GP da Malásia e Martín com as mãos no título

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!