F1: Williams terá pintura especial para GP da Grã-Bretanha

Para o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, a Williams decidiu surpreender com uma pintura especial. Especialmente focado no capô do motor do FW46, seu carro terá um visual bem britânico no evento deste fim de semana (5 a 7 de julho).

Leia também: Fórmula 1 Colapinto estreia na F1 com participação no treino livre de Silverstone pela Williams

No GP, os carros de Alexander Albon e Logan Sargeant exibirão a icônica Union Jack, a bandeira britânica, durante todo o evento. A Williams já havia utilizado essa bandeira em versão monocromática para comemorar seu 800º GP de Fórmula 1 em Silverstone 2023, mas desta vez ela é mais imponente e principalmente colorida, estendendo-se até o cockpit. Além disso, essa bandeira da Grã-Bretanha incorpora os 1.005 nomes dos integrantes que atualmente compõem a equipe Williams.

O resto da carenagem da Williams continua idêntica, e com essa combinação de novidade e sua habitual decoração tentará voltar aos pontos, algo que não consegue desde maio, no GP de Mônaco.

O chefe da equipe, James Vowles, explicou: "Silverstone é sempre um dos destaques do ano. Estou muito feliz por podermos agradecer à nossa equipe durante todas as festividades em torno da nossa corrida em casa. Nosso pessoal e nossa cultura são a chave para esse sucesso. É preciso muito de cada indivíduo na fábrica e na pista para poder competir na F1, e fiquei especialmente impressionado com essa habilidade. de recuperação que demonstrámos este ano quando estivemos sob pressão.

Albon acrescentou: "Estou ansioso por chegar à Inglaterra para a corrida da equipe em casa. Não apenas por causa dos fãs, mas porque Silverstone é o verdadeiro significado das corridas, no que me diz respeito. Foi aí que me apaixonei pelo esporte. É uma das corridas mais bonitas da temporada, com fãs apaixonados de todo o mundo. É o lugar perfeito para celebrar o grande trabalho em equipe.”

Max x Lando: os DOIS ERROS CAPITAIS de Verstappen e como Max 'PERDE' após BATIDA com Norris na F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Veja acima: GUSTAVO PIRES e os SEGREDOS de SP para receber F1, F-E e WEC; Indy e NASCAR vêm aí?