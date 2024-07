O ex-chefe de motores da Mercedes, Andy Cowell, substituirá o ex-chefe da equipe McLaren, Martin Whitmarsh, como CEO do grupo Aston Martin a partir de 1º de outubro, anunciou a equipe nesta terça-feira.

Cowell é mais conhecido por supervisionar a divisão High Performance Powertrains da Mercedes entre 2013 e 2020, durante a qual construiu os motores que levaram a equipe a dominar a Fórmula 1 e conquistar sete títulos nesse período.

Também garantiu o campeonato de construtores de 2021 logo depois que Cowell passou a trabalhar como consultor da Mercedes.

O ex-engenheiro da Cosworth e da BMW disse na época em que estava deixando a Mercedes que estava saindo para “buscar um novo desafio de negócios de engenharia”.

Juntar-se à Aston representa a primeira função de gerenciamento de Cowell na F1 desde sua saída da Mercedes.

“Estou emocionado por me juntar ao projeto emocionante de Lawrence [Stroll, presidente da Aston] e estou ansioso para trabalhar com o talentoso grupo de pessoas que foi reunido”, disse Cowell em comunicado da Aston.

“A F1 sempre foi minha paixão competitiva e estou ingressando na Aston Martin em um momento emocionante, com a conclusão iminente do Campus de Tecnologia AMR e nossa transição em 2026 para uma equipe de fábrica completa com nossos parceiros estratégicos, a Honda e Aramco”.

Whitmarsh “entregará a responsabilidade antes do final do ano”, de acordo com o comunicado da Aston.

Martin Whitmarsh, Group Chief Executive Officer, Aston Martin

Ele ingressou no final de 2021 como CEO da Aston Martin Performance Technologies, com o objetivo de diversificar a tecnologia de F1 e de carros de estrada dos fabricantes britânicos de carros esportivos nos principais setores da indústria.

A equipe Aston F1 é subsidiária da AMPT, mas o título de Cowell não inclui referência a isso.

“Conheço Andy há muitos anos e o trouxe para a Mercedes HPP em 2004, quando se tornou diretor administrativo entre 2013 e 2020, alcançando enorme sucesso nos negócios e no esporte”, disse Whitmarsh.

“Ele será um trunfo incrível para a Aston Martin e dará uma contribuição significativa para a execução da nossa estratégia daqui para frente.

“A chegada de Andy em outubro e a conclusão do Campus de Tecnologia AMR me permitirão me afastar e focar em outros projetos da minha vida, sabendo que as bases foram estabelecidas com uma equipe impressionante, visão inspiradora e instalações avançadas para alcançar o sucesso na F1."

Stroll disse: “Gostaria de agradecer a Martin, que foi fundamental em nossa fase de crescimento como empresa.

Nos últimos três anos, ele desenvolveu a equipe e nos ajudou a alcançar alguns marcos significativos, incluindo promover nosso relacionamento com a Honda e entregar nosso campus de tecnologia AMR de última geração em Silverstone.

“Estou muito feliz em receber Andy em nossa equipe em um momento crucial.

“Juntamente com a nossa parceria de trabalho com a Honda [de 2026], o compromisso do nosso parceiro titular Aramco e a liderança de Andy, estamos no caminho certo para nos tornarmos uma equipe vencedora do campeonato mundial.

"Andy tem todo o meu apoio e terá todos os recursos disponíveis para vencer."

Cowell se junta à Aston enquanto a equipe luta para fazer o progresso desejado na F1, depois de não ter conseguido repetir seus impressionantes ganhos fora de temporada de 2022-2023 este ano e, desde então, ter saído do grupo líder de equipes.

