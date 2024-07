Após a troca de farpas entre o britânico Lando Norris e o holandês Max Verstappen depois da batida entre eles no GP da Áustria -- além das antagônicas defesas aos pilotos de McLaren e Red Bull feitas pelos respectivos chefes de equipe --, Helmut Marko 'detonou' as mensagens do inglês para seu time.

“Foi patético como Norris se comportou no rádio, mas essas coisas acontecem e eu classificaria como um acidente de corrida, embora seja mais provável que Norris tenha ido além do limite", criticou o consultor de automobilismo da Red Bull na Fórmula 1 ao OE24, da Áustria.

O dirigente austríaco também respondeu se o incidente entre os competidores no GP da Áustria de F1 se deveu à inexperiência de Lando: "Definitivamente. E o comentário de Norris sobre Verstappen [ter de] pedir desculpas não ajuda muito. Mas eles vão conversar”.

Marko também confirmou que os pilotos não voltaram para casa juntos. “Normalmente eles voam juntos, mas dessa vez viajaram separadamente”, afirmou Helmut. “O duelo foi um prazer, mas menos prazeroso quando Lando começou a 'choramingar' demais no rádio”, disse ainda Marko em coluna no Speedweek. Norris e Max têm novo encontro já a partir desta sexta-feira, quando começam as atividades do GP da Grã-Bretanha. O Motorsport.com cobre tudo.

