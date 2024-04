F1: Wolff diz que grande nome será anunciado nas próximas semanas

O repórter da Fórmula 1, Will Buxton, falou sobre o que ouviu de Toto Wolff durante o fim de semana do GP do Japão e acrescentou a quem ele achava que o austríaco estava se referindo.

Embora não tenha havido mudanças de pilotos entre o final da temporada de 2023 e o início de 2024, pode haver muitas mudanças nas equipes até 2025, e já foi revelado que Lewis Hamilton irá para a Ferrari. Sendo assim, Carlos Sainz terá que sair da equipe italiana.

Entre outros, os contratos de Sergio Pérez, Sainz, Fernando Alonso e dos dois pilotos Alpine irão expirar, enquanto, de acordo com algumas reportagens da imprensa, Verstappen também não tem certeza de permanecer na Red Bull.

Diante disso, também é interessante o que o repórter da Will Buxton disse sobre o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff. Segundo o austríaco, um piloto “gigante” fará um anúncio nas próximas semanas, e Buxton acredita saber sobre quem o austríaco estava falando.

“Foi o Toto quem disse no início do fim de semana que achava que um grande piloto seria confirmado nas próximas semanas. Acho que é Carlos”, disse Buxton na transmissão pós-GP do Japão da F1TV.

