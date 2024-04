O GP do Japão de Fórmula 1 não foi dos melhores para Lewis Hamilton, com o britânico terminando em nono após uma corrida na qual a Mercedes sofreu com a degradação de pneus em Suzuka neste domingo.

“Tivemos dois pneus duros terríveis de guiar, foi um desafio. O jogo de médios era muito melhor, talvez pudéssemos ter usados dois deles ao invés do que apostamos, então, não sei que tipo de estratégia diferente poderíamos ter feito”, refletiu um crítico Hamilton após a prova nipônica.

“Tive danos no começo quando me choquei com Charles [Leclerc, monegasco da Ferrari do qual Lewis será companheiro na Ferrari em 2025], ele vinha por fora e me tocou. Não conseguia virar em nenhuma curva, por isso, pedi que George [Russell, compatriota e 'parceiro' de Hamilton na Mercedes] passasse."

Além dos contratempos na disputa japonesa, o heptacampeão da categoria máxima do automobilismo mundial também teve de lidar com uma pergunta que o inglês julgou impertinente após a corrida na Ásia.

"Você está ansioso para estar na Ferrari por eles serem mais rápidos?", questionou um repórter ao veterano competidor da elite global do esporte a motor. O piloto de 39 anos respondeu: "Você não tem uma pergunta melhor?". A F1 volta à ação daqui a dois fins de semana, com o GP da China, em Xangai.

