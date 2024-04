A Red Bull insiste que não irá apressar a decisão sobre quem será o companheiro de equipe de Max Verstappen no próximo ano, apesar da pressão que afirma que a Audi está exercendo no mercado de pilotos da Fórmula 1.

A equipe de Milton Keynes tem vaga para 2025, com o contrato de Sergio Pérez expirando no final desta temporada.

Pérez mostrou algum potencial melhorado este ano e, depois de terminar em segundo, atrás de Verstappen no GP do Japão, ele atualmente ocupa o segundo lugar na classificação de pilotos.

Mas a Red Bull ainda quer ver se Pérez consegue manter esta forma no longo prazo, tendo começado a temporada passada em boa forma antes de sofrer uma queda no meio do ano que levantou questões sobre seu futuro.

A equipe tem muitas opções disponíveis caso decida não continuar com Pérez, já que há uma série de pilotos que ainda não estão comprometidos.

Um caminho poderia ser manter as coisas internas e promover Yuki Tsunoda da RB, com o jovem japonês tendo um forte início de temporada que incluiu um resultado entre os dez primeiros em sua corrida em casa em Suzuka.

O Motorsport.com apurou, porém, que a Red Bull também está avaliando outros candidatos mais experientes.

Alex Albon está na lista, mas está fora de alcance para 2025 porque está fechado em um contrato com a Williams, então precisaria ser ‘comprado’.

Carlos Sainz, da Ferrari, é, no entanto, um candidato mais sério, com sua performance vencedora de corridas e impressionantes capacidades técnicas tornando-o uma escolha óbvia se a Red Bull achar que precisa fazer algo diferente.

Mas a situação de Sainz é complicada pelo fato de a Red Bull não ser a única equipe com a qual o espanhol tem opções.

Fontes revelaram que pessoas dentro da Aston Martin querem que ele se junte à equipe de Silverstone em 2025 ao lado de Lance Stroll e lidere a nova era de regras da F1 a partir de 2026, em vez de continuar com Fernando Alonso.

E então o mais novo fabricante da F1, Audi, também está em busca dos pilotos que deseja para sua entrada em 2026, com Sainz sendo um de seus alvos óbvios há algum tempo.

O esforço da Audi para definir seus pilotos já no próximo ano significa que aqueles que têm opções podem não conseguir esperar muito, e isso significa que eles podem ter que estabelecer um prazo para a Red Bull tomar sua decisão.

A Red Bull insiste que não se comove com o que as outras equipes desejam e diz que levará todo o tempo necessário para garantir que tenha a dupla de pilotos mais forte para 2025.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com sobre a situação, o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, disse: “O mercado de pilotos explodiu em abril e normalmente ninguém fala [sobre isso] em abril.

“É ridículo, mas não vamos entrar neste jogo. Vamos esperar para ver, e só então faremos a melhor escolha mais tarde.

“Eu não sei o que está acontecendo. Ouvi dizer que a Audi está pressionando, mas é um pouco estranho para um recém-chegado pressionar o mercado de pilotos.”

Embora a Red Bull esteja feliz em esperar até o verão, Pérez acha que as coisas entrarão em ação muito mais cedo, antecipando que os primeiros movimentos no mercado de pilotos poderão ocorrer em breve.

“Estou bastante relaxado com isso”, disse ele à Sky. “É a minha 14ª temporada na F1 e aconteça o que acontecer, já estou muito satisfeito com o que fiz no esporte até agora. Acredito que será uma questão de tempo.

“Obviamente o mercado de pilotos está se movendo e nas próximas semanas haverá muitos movimentos com certeza. Então, espero dentro de um mês saber realmente o que farei no próximo ano.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que o segundo assento estava nas mãos de Pérez, especialmente se ele continuar entregando bons resultados.

“Ele precisa continuar fazendo o que está fazendo”, explicou Horner. “Todo o mercado de pilotos parece estar muito no início deste ano, todos parecem estar correndo e só temos quatro corridas no ano.

“Não estamos com muita pressa. E, obviamente, há um interesse significativo em nossos carros, como seria de esperar. Mas Checo tem a prioridade e ainda serão necessárias mais algumas corridas antes de começarmos a pensar no próximo ano.”

