O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que os planos de motor da Red Bull na Fórmula 1 podem acabar sendo algo positivo, apesar de ter perdido funcionários para o rival.

A escuderia austríaca assumirá o projeto da unidade de força da Honda a partir do próximo ano e já está aumentando as suas instalações em Milton Keynes para preparar um motor totalmente novo para 2025.

Para prosseguir com os novos projetos, a Red Bull tem se esforçado no recrutamento para encontrar a melhor equipe possível e anunciou contratação de alguns funcionários da Mercedes para operar em seu novo departamento.

Embora a perda de membros da montadora para a escuderia de Christian Horner tenha trazido novos desafios para a Mercedes, Wolff não está preocupado. O dirigente austríaco acredita que a Red Bull enfrenta uma enorme tarefa para fazer seu motor funcionar, e disse que a F1 ficará melhor se tiver outro fornecedor de unidade de força.

"Acho admirável que a Red Bull esteja assumindo esse projeto, certamente há um Monte Everest para escalar", disse.

“Nada mudou na HPP [divisão de motores da Mercedes]. Temos 900 funcionários e provavelmente perdemos 10 ou 15. É bastante normal."

"Então, do nosso lado, o plano não mudou. Acho que é bom termos outro possível construtor no esporte, seja a Red Bull ou qualquer outro fabricante que possa estar interessado em assumir, isso é positivo no geral."

"Não vejo nenhum aspecto negativo na situação."

Um dos pontos positivos que Wolff acredita que virá do movimento da Red Bull é que poderá dar oportunidades para alguns engenheiros mais jovens da Mercedes se destacarem.

“Isso abre gargalos para que os engenheiros mais jovens apareçam”, disse.

“Eles têm uma oportunidade agora, e mudar a organização sempre traz oportunidades."

"As organizações são órgãos dinâmicos e não estáticos. Às vezes, você está sendo pressionado em tais situações, às vezes você toma suas próprias decisões. Mas, no geral, pode tornar isso uma oportunidade em vez de um risco."

A Red Bull anunciou recentemente que contratou Ben Hodgkinson, ex-chefe de engenharia mecânica do setor de Unidades de Potência de Alta Performance da Mercedes, para ser seu novo diretor técnico.

Outra declaração na semana passada anunciou que mais cinco funcionários da montadora alemã estavam se deslocando para o time das bebidas energéticas para ocupar cargos de chefia.

