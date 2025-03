Toto Wolff, chefe da equipe da Mercedes na Fórmula 1, respondeu aos rumores de que Max Verstappen estaria de mudança para a equipe das 'flechas de prata' em 2026, afirmando que está muito satisfeito com a atual dupla da equipe.

Nas últimas semanas, as alegações feitas pelo CEO da McLaren, Zak Brown, causaram alvoroço no mundo da F1. De acordo com Brown, Verstappen deixaria a Red Bull e se transferiria para a Mercedes em 2026.

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, negou categoricamente tais alegações, mas o desempenho abaixo do esperado da Red Bull alimentou os rumores sobre o futuro do piloto holandês.

"Os rumores da silly season [temporada de rumores] começaram cedo, talvez estejam apenas começando!", disse Toto Wolff à Sky Sports Germany.

"Mas estamos confiantes nas decisões que tomamos e em nossos dois pilotos".

No ano passado, Wolff tentou de tudo para trazer Verstappen para a Mercedes. No entanto, no momento, ele parece bastante satisfeito com George Russell e com o jovem talento Andrea Kimi Antonelli.

Wolff disse sobre Russell: "Ele está fazendo um ótimo trabalho como líder da equipe. Ele está tendo um desempenho sensacional, portanto, nada mudou".

Quando perguntado se a porta da Mercedes está aberta caso Verstappen deixe a Red Bull, Wolff respondeu: "Esse não é o caso no momento".

Toto Wolff, Mercedes Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

