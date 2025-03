Yuki Tsunoda, piloto da Racing Bulls e cotado para substituir Liam Lawson na Red Bull, 'mandou recado' para os taurinos, afirmando que está em "boa forma", enquanto continuam os rumores sobre a formação de pilotos da RBR na Fórmula 1.

Lawson, que correu companheiro de equipe de Max Verstappen nas duas primeiras corridas da temporada 2025, ainda não chegou nem perto de lutar por pontos.

Falando após o GP da China, Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, não descartou a possibilidade de fazer mudanças na formação de pilotos antes do GP do Japão, daqui a duas semanas. Tsunoda, que já havia declarado que estava "100% pronto" para correr pela Red Bull, reiterou essa posição mais uma vez.

"Eu não pilotei o RB21, então não sei por que Liam está tendo dificuldades", disse o piloto japonês. "Eu não estava na pista ao mesmo tempo que Max no teste da Red Bull em Abu Dhabi, então não sei a diferença de ritmo entre nós".

Yuki Tsunoda, Equipe RB F1 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mas, como piloto, você sempre tem que se adaptar a um estilo de pilotagem diferente. Estou em boa forma no momento".

Por enquanto, Tsunoda continua como piloto da Racing Bulls e está se preparando para competir em casa, no tradicional circuito de Suzuka.

Depois de marcar seus primeiros pontos na carreira no GP do Japão do ano passado, Tsunoda quer repetir o feito: "Suzuka tem características de pista diferentes. Nunca se sabe o que vai acontecer com esse tipo de carro".

"Mas ainda estou animado, nossa velocidade base parece boa, então precisamos nos preparar bem e espero que possamos marcar pontos", conclui.

