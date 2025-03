A vaga ao lado de Max Verstappen é uma das posições mais complicadas na Fórmula 1, nos últimos anos, nenhum piloto contratado conseguiu andar no mesmo ritmo do tetracampeão. Porém, falar sobre uma possível mudança depois de apenas dois fins de semana é algo extremo, até mesmo para o padrão da Red Bull.

Liam Lawson chegou como uma grande promessa para os taurinos, mas reconhece que a tarefa de andar ao lado de Verstappen é um grande desafio. Até o momento, o neozelandês registrou apenas posições bem abaixo do esperado - P18, P20 e P20 nas últimas três sessões.

Terminar em último na qualificação duas vezes seguidas ainda não aconteceu com um piloto na história da equipe. Nas corridas, com um DNF, um P14 e um 12º lugar, o saldo também não se sustenta, observando também que Lawson estava em 15º ontem, antes de três carros abandonarem devido a desqualificações.

Antes da corrida na China, fontes sugeriram que uma mudança de piloto para o GP do Japão não estava fora de questão. Christian Horner não negou esses relatos depois, durante sua sessão de mídia.

"Temos dados das duas primeiras corridas e vamos analisá-los cuidadosamente. Temos 400 engenheiros na equipe e 600 sensores no carro, portanto, temos uma grande quantidade de informações".

Para o chefe de equipe, eles têm uma "responsabilidade" em relação a Lawson e reiterou que todas as informações das duas últimas corridas serão analisadas com calma.

Você poderia argumentar que o Japão e o Bahrein serão a primeira vez que Lawson estará em pistas que lhe são familiares, mas Horner revelou que não vê isso como um fator: "Esses pilotos ganham velocidade muito rapidamente. Mais uma vez: temos dados suficientes e vamos analisar isso com cuidado".

Com base nos números, a Red Bull pode achar que precisa intervir e que as coisas não vão melhorar muito nas próximas semanas.

"Liam ainda tem potencial, só que ele não está aparecendo no momento. O problema é que ele teve finais de semana difíceis e toda a mídia está em cima dele. A pressão continua aumentando neste negócio, por isso sinto um pouco de pena dele".

Isso significa que, embora a Red Bull possa querer intervir com base nos números frios, a questão interna é principalmente se isso é aceitável do ponto de vista humano: é justo, é justo fazer algo assim depois de apenas duas corridas? Em parte, é uma troca entre os dados e os aspectos pessoais.

Tsunoda no centro das atenções, mas a promoção não é arriscada?

No caso de uma intervenção, Yuki Tsunoda é o primeiro candidato a avançar. O piloto japonês ainda viu a promoção passar por ele no inverno passado, mas Helmut Marko indicou com algumas declarações interessantes nos últimos dias que sua opinião sobre Tsunoda mudou um pouco. Entre outras coisas, o austríaco disse que o piloto de 24 anos está "na melhor forma de sua vida" e acrescentou:

"Yuki é um Yuki diferente agora do que nos últimos anos". Perguntado sobre o que exatamente o torna diferente no ano de 2025, Marko continuou:

"Ele mudou de gerenciamento, tem uma abordagem diferente e está mais maduro agora. Demorou um pouco com ele, mas parece que tudo está funcionando agora".

As palavras indicam que Tsunoda está finalmente sendo levado a sério pela Red Bull. Para uma consideração adequada, a gerência da equipe pode analisar os dados do japonês na Racing Bulls e também o teste da Red Bull em Abu Dhabi.

"Yuki fez aquele teste conosco e foi muito bem, assim como Isack Hadjar foi bem, aliás. São dados úteis para nós, mas sempre analisamos o panorama geral".

Perguntado se Tsunoda é a primeira opção em uma troca, Horner respondeu: "Não vou dizer nada sobre isso, porque então essa é a sua primeira manchete! Só posso dizer que temos muitos dados, que vamos analisar tudo isso e ver o que é melhor".

Se o aspecto humano entra em jogo com Lawson, o mesmo acontece com Tsunoda. De fato, colocá-lo no carro difícil de pilotar da Red Bull justamente para Suzuka é um grande risco. Se, como o neozelandês, o japonês terminar lá atrás, isso acontecerá imediatamente diante de seu próprio público, enquanto ele se sentirá confortável no carro da Racing Bulls.

Não é à toa que Verstappen revelou que Lawson também seria mais rápido no VCARB02. "Quando converso com Liam, o carro da Racing Bulls é definitivamente mais fácil de dirigir do que o nosso", disse o campeão mundial ao Motorsport.com.

O carro é o verdadeiro problema? Todos, além de Verstappen, estão tendo dificuldades

Isso nos leva ao ponto principal: o problema real não está nos pilotos, mas no carro. Esse problema não pode ser resolvido da noite para o dia. De fato, o assento ao lado de Verstappen é um dos lugares mais difíceis de se ter na F1 por dois motivos.

Para começar, o holandês é um dos pilotos mais rápidos, se não o mais rápido, do grid. Isso faz com que seja terrivelmente difícil chegar perto dele, o que muitos já fizeram, depois começaram a tentar outras coisas e a situação foi de mal a pior.

O segundo fator é que Verstappen precisa de algo muito específico de seu carro: dê a ele uma extremidade dianteira extremamente afiada e ele poderá lidar muito bem com uma extremidade traseira solta.

Alexander Albon explicou com propriedade que o carro da Red Bull parece um 'rato' com a sensibilidade em 100%. O bólido é extremamente direto e, portanto, extremamente complicado para quase todos os pilotos.

Não é coincidência que, depois de Daniel Ricciardo - que também teve muitas dificuldades em seu último ano -, todos tenham disputado esse lugar: Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez e, atualmente, Liam Lawson. Não há razão para acreditar que será diferente com Tsunoda.

Dito isso, faz todo o sentido que o carro da Red Bull tenha essas características: afinal de contas, Verstappen entrega e conquistou quatro títulos mundiais, o que faz dele a única garantia da Red Bull para competir na frente.

De acordo com Anno 2025, é ainda mais difícil para um segundo piloto. Afinal, o domínio da Red Bull em 2022 e 2023 não existe mais. Isso significa, por um lado, que Verstappen precisa ainda mais de um carro com o qual possa lidar para competir na frente.

Em segundo lugar, o campo da F1 agora é extremamente competitivo e as diferenças são muito pequenas, de modo que a segunda Red Bull poderia simplesmente sair voando no Q1 com um déficit que, há alguns anos, era bom para um lugar nas duas primeiras filas do grid.

Colapinto está de repente na mira da Racing Bulls?

A vaga ao lado de Verstappen não é a única escolha difícil que a Red Bull tem de fazer. De fato, a questão seguinte é o que deve acontecer com Lawson e a vaga na Racing Bulls no caso de uma intervenção - seja ela qual for. O mais lógico seria simplesmente trocar Lawson e Tsunoda e colocar o neozelandês na equipe irmã, onde ele terá um carro mais fácil.

"Liam é um garoto jovem. Temos a obrigação de protegê-lo e faremos o melhor que pudermos para ajudá-lo. Liam ainda é um piloto muito bom. Liam ainda é um piloto muito bom, sabemos disso, mas por algum motivo isso não está acontecendo agora. Vemos que ele não está conseguindo se apresentar no momento".

Essa frase de Horner pode ser interpretada de três maneiras diferentes. Ajudar Lawson pode significar, em primeiro lugar, dar a ele mais corridas na Red Bull, em segundo lugar, dar a ele o carro mais fácil da Racing Bulls ou, em terceiro lugar, tirá-lo de toda a pressão por um tempo e colocá-lo brevemente no banco de reservas.

A última opção seria particularmente dura - especialmente porque Lawson teve que esperar muito tempo como piloto reserva - mas está ligada a histórias da mídia espanhola sobre Franco Colapinto. Marko foi visto na hospitalidade da Alpine no domingo e não foi apenas para provar o café.

Ainda não se sabe até que ponto a opção de Colapinto é real, embora pareça que essa história esteja sendo divulgada principalmente pela equipe do argentino. O último está ligado a Jack Doohan na Alpine.

O australiano teve uma estreia particularmente difícil em Abu Dhabi, mas mostrou mais velocidade nos dois primeiros finais de semana de corrida de 2025. Doohan está causando uma boa impressão internamente na Alpine, talvez até melhor do que o esperado.

É claro que ele cometeu um erro de novato em Melbourne, mas na China ele conseguiu igualar o ritmo de corrida de Pierre Gasly e ficou próximo na qualificação: Doohan cedeu um décimo na qualificação regular e estava até mesmo à frente de Gasly no final da qualificação de sprint.

Por causa de tudo isso, uma oportunidade na Alpine pode demorar mais do que se pensava anteriormente, e o "alto escalão Colapinto" está analisando todas as opções em que uma oportunidade possa surgir. Como resultado, não é de surpreender que a história da Racing Bulls pareça estar sendo divulgada por esse mesmo ângulo na mídia.

No mundo da F1, onde todo mundo fala com todo mundo, também faz sentido para a Red Bull explorar o mercado e mapear todas as opções no momento. Colapinto (temporariamente) para a Racing Bulls é simplesmente uma dessas opções.

Nenhuma dessas coisas - o assento ao lado de Verstappen na Red Bull e a questão do que fazer com Lawson e a Racing Bulls - foi decidida ainda. Na verdade, isso pode acontecer de qualquer maneira, porque é muito complexo, embora tudo isso deixe claro uma coisa: as próximas semanas serão muito interessantes em Milton Keynes.

Verstappen visitará a fábrica esta semana para discutir os problemas com o RB21 e buscar possíveis melhorias. Ao mesmo tempo, no que diz respeito ao piloto, a equipe precisa tomar decisões muito mais cedo do que se imaginava. Essas já são semanas cruciais para a equipe no início de 2025, se ela não quiser ficar muito para trás em ambos os campeonatos. Os escritórios da Red Bull não estão de forma alguma monótonos. Horner e Marko não devem ser invejados nessas semanas.

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!