Apesar dos problemas na largada, a Mercedes pôde sair feliz do fim de semana do GP da Hungria de Fórmula 1, com uma dobradinha no grid e a corrida de recuperação de Lewis Hamilton para terminar em segundo. E para Toto Wolff, essa performance mostra a consolidação dos ganhos obtidos com as atualizações apresentadas em Silverstone.

Após duas derrotas dolorosas para a Red Bull na Áustria, a Mercedes buscou virar o jogo ao introduzir um último pacote de atualizações para o W12 no GP da Grã-Bretanha.

Mesmo sem disputas claras com Max Verstappen nas corridas, Hamilton venceu em Silverstone, fez a pole na Hungria e teve uma ótima recuperação no Hungaroring após cair para a última posição, enquanto Valtteri Bottas também foi ao pódio na Grã-Bretanha.

A Red Bull esperava responder na Hungria, com o layout do circuito favorecendo o alto downforce do RB16B, mas a prova de Verstappen e Sergio Pérez foi arruinada pelo 'strike' de Bottas ainda na primeira curva. Com isso, a equipe austríaca perdeu a liderança de ambos os Mundiais.

Wolff disse que a performance na Hungria provou os ganhos feitos com a atualização de Silverstone e como isso cumpriu as expectativas da equipe.

"Acho que a atualização não foi gigante em termos de números de downforce. Mas o impacto que teve na performance do carro foi boa e positiva. A correlação foi cumprida, e acho que aprendemos mais um pouco sobre como o carro funciona com os ajustes".

"Foi ótimo ver a consolidação desta performance aqui na Hungria".

Com todo o caos da largada na Hungria, apenas Hamilton e Verstappen seguiram na pista e isso permitiu com que o heptacampeão retomasse a liderança do Mundial de Pilotos, enquanto a Mercedes superou e abriu uma diferença para a Red Bull entre os Construtores. Esta é a primeira vez que a equipe lidera ambos os campeonatos desde a Espanha.

