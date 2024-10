Gina Schumacher, filha mais velha da lenda da Fórmula 1 Michael Schumacher, se casou durante o fim de semana com uma festa luxuosa na vila da família em Maiorca, na Espanha. Segundo informações do jornal BILD, todos os convidados teriam sido proibidos de usar celular para fazer registros do evento.

O jornal ainda alega que essa decisão teria sido tomada para evitar registros não autorizados de cômodos privados da propriedade ou que qualquer foto de Michael fosse compartilhada, isso porque a lenda da F1 estaria presente no evento.

Os jornalistas não cravam a presença de Schumacher na comemoração, dizem apenas que é "muito provável" que ele estivesse por lá. Além disso, Ralf, tio de Gina, e seu parceiro Etienne Bosquet-Cassagne, marcaram presença na festa da sobrinha.

O único registro compartilhado da festa foi publicado por Gina em suas redes sociais. Na foto, ela aparece ao lado do marido, Iain Bethke. A festa aconteceu na vila da família que foi comprada em 2017 por 27 milhões de euros, quase R$ 163 milhões.

Michael Schumacher está fora dos olhares públicos desde que sofreu um acidente em 29 de dezembro de 2013. O piloto de F1 sofreu um traumatismo craniano enquanto esquiava com o filho mais novo, Mick Schumacher. O acidente aconteceu em Méribel, na França, e fez o alemão ficar em coma por seis meses antes de ser levado para casa.

Desde então, a família Schumacher tem sido muito discreta com toda a situação e não comenta como está a saúde de Michael.

