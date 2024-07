Com a vitória de Lewis Hamilton no GP da Bélgica da Fórmula 1, após desclassificação de George Russell por estar com carro abaixo do peso mínimo, uma questão que ficou no ar foi o porque da estratégia de parada única não ter sido oferecida ao heptacampeão. Segundo a Mercedes, a questão da diferença foram as circustâncias diferentes dos dois pilotos das "Flechas de Prata".

A decisão ousada de Russell, juntamente com seu pitwall, de optar por uma improvável parada única abriu as portas para o que parecia ser uma corrida até o quinto lugar, transformando-se em uma vitória na pista.

Foi também uma vitória que deixou o companheiro de equipe Hamilton um pouco irritado após a corrida, pois ele sugeriu que a estratégia de uma parada nunca lhe foi oferecida. Falando logo após a corrida para as câmeras da F1, Hamilton disse: "Em todos os trechos, eu tinha pneus sobrando, mas a equipe me puxou para dentro..."

Mais tarde, na coletiva de imprensa oficial, Hamilton disse que teria ficado mais do que feliz em continuar com seus pneus durante cada um de seus stints, mas a equipe interveio todas as vezes.

"Quero dizer, se você ouvir [o rádio], poderá ouvir o que eu disse à equipe na maior parte do tempo", disse ele", disse Hamilton. "Mas, sim, acho que os pneus estavam muito bons. Eu ainda tinha muitos pneus e estava indo mais rápido. Eu não queria parar".

O tom de Hamilton deu a entender que as coisas não estavam totalmente iguais entre os dois pilotos e que ele não tinha disponível uma opção de estratégia com a qual seu companheiro de equipe havia conseguido vencê-lo.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mas, do ponto de vista da Mercedes, a forma como as estratégias foram utilizadas pelos dois pilotos foi o resultado de eles estarem em circunstâncias ligeiramente diferentes, e a opção de uma parada para Russell só foi aberta porque ele estava mais abaixo na classificação e tinha menos a perder.

Russell estava em quinto lugar até as primeiras paradas e, como todos os pilotos da frente passaram para as paradas de emergência, parecia que era ali que ele iria parar se seguisse o que todos estavam fazendo pelo resto da corrida. Havia tão pouca diferença de ritmo entre os carros que progredir na ordem era quase impossível.

Mas então, com a degradação dos pneus duros parecendo ser mínima, e com ele tendo aberto uma vantagem de dois segundos sobre Max Verstappen antes da segunda rodada de paradas, começaram as discussões sobre a necessidade ou não de parar novamente.

"Foi uma situação de idas e vindas ao longo de três voltas", disse Russell. "E acho que é difícil, porque quando você sente algo em seu instinto, você tem que seguir".

"Mas quando todos os pilotos e equipes estão fazendo pits para seguir uma estratégia alternativa diferente, e depois que todos os dados que tínhamos na sexta-feira sugeriam que uma parada única não era nem perto de ser viável, você meio que questiona isso algumas vezes, pensando: 'será que estamos perdendo alguma coisa aqui?"

"Por exemplo, por que ninguém mais está fazendo isso? Mas, sabe, eu me senti à vontade com os pneus e consegui controlar um pouco no início, e sabia que isso me daria um pouco de dinheiro de volta no final".

Por fim, quando os outros se aproximaram para a segunda e última parada, Russell foi para a frente e começou a luta para chegar à bandeira quadriculada. Do ponto de vista do líder Hamilton, no entanto, a forma como a corrida estava se desenrolando era diferente, pois ele estava enfrentando ameaças maiores por trás.

Charles Leclerc estava bem, dentro do alcance de corte durante a primeira fase da corrida; Oscar Piastri estava progredindo e a Mercedes estava bem ciente, no momento das segundas paradas, de como a McLaren havia pago o preço com Lando Norris por ter ido muito longe no início, abrindo mão da posição na pista e ficando presa atrás de um carro mais lento.

Mais tarde, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, explicou que, embora Hamilton pudesse ter sentido que seus pneus estavam em boas condições no final de cada sessão, a decisão de puxar o gatilho e parar foi para que ele pudesse manter a posição na pista contra Leclerc e Piastri, que estavam cada vez mais próximos.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff disse: "Como piloto, você não tem uma visão completa porque ele disse que os pneus estavam bons. Mas, naquele momento, ninguém tinha uma parada única no radar. Tivemos que cobrir os carros que estavam atrás, acho que eram Piastri e Leclerc. E você pode ver que todos os outros fizeram a parada dupla de forma lógica".

"Simplesmente não estava no radar. Portanto, o que fizemos com Lewis foi absolutamente a coisa certa a se fazer. Mas, no final, George fez com que eles sobrevivessem".

"Não poderia ter sido antecipado porque, se tivesse sido, qualquer uma das outras equipes de ponta teria feito isso".

Quando a Mercedes fez a divisão da estratégia, seus dados sugeriam que Russell tinha a possibilidade de terminar entre o primeiro e o quinto lugar, portanto, não era a melhor solução.

Provavelmente, também houve um elemento de surpresa sobre o quanto o ar sujo dificultou a vida de Hamilton para tentar ultrapassar o companheiro de equipe. Há também o elemento adicional que a Mercedes revelou depois que, se Piastri estivesse mais perto no final e parecesse se tornar uma ameaça real para a vitória, provavelmente teria intervindo e feito Russell se afastar.

Perguntado se havia a tentação de ordenar uma troca de posição, Wolff disse: "Não com ordens de equipe, mas provavelmente se tivéssemos mais uma volta, isso poderia ter sido considerado, pois teria protegido a P1 e George teria terminado na P3. Mas estou feliz por não termos precisado tomar essa decisão".

Mas, enquanto Hamilton reflete sobre como as coisas acabaram acontecendo, ele provavelmente não deve ter perdido a noção de que, se for confirmado que a parada inesperada de Russell provocou um grau extra de desgaste que foi decisivo para que seu carro ficasse abaixo do peso, ele escapou de algo muito pior ao manter o plano de estratégia original, mesmo que tenha ficado um pouco irritado no momento.

RUSSELL é DESCLASSIFICADO e HAMILTON herda VITÓRIA em Spa após infração no carro de George!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!