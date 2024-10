A Fórmula 1 abandonou oficialmente nesta quarta-feira (02) os planos para realizar uma corrida sprint com pilotos novatos durante o teste de pós-temporada em Abu Dhabi em dezembro. O motivo alegado é a logística, mas com a promessa de revisitar a proposta no futuro.

A ideia de realizar uma corrida sprint com 10 carros na terça-feira após o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada, parecia estar pronta para ser aprovada, com todas as principais partes interessadas a favor da ideia de dar aos novatos uma quilometragem mais relevante nos carros atuais da F1.

Os planos foram mais detalhados e discutidos durante a reunião da Comissão de F1 na quarta-feira, mas o consenso foi de que a F1 e a FIA teriam muitas dores de cabeça logísticas para serem resolvidas em dois meses. Portanto, foi acordado revisitar os planos para o teste pós-temporada do próximo ano, com mais tempo para desenvolver adequadamente o conceito e o aspecto organizacional.

"O conceito de uma 'corrida de novatos' a ser adicionada ao cronograma de testes pós-temporada de 2024 em Abu Dhabi foi discutido", afirmou um relatório da reunião da comissão. "Embora o conceito tenha recebido amplo apoio, foi determinado que, devido a restrições de tempo e organização, o evento não aconteceria em 2024, e as discussões continuarão para formular um conceito e um plano em potencial para 2025".

O esboço do plano para a terça-feira após Abu Dhabi era de uma curta sessão de qualificação e, em seguida, uma corrida de velocidade envolvendo 10 novatos, ajustada em torno do elemento de teste regular da Pirelli para o dia.

Carros de 2026 terão maior desempenho aerodinâmico

A Comissão de F1 também discutiu ajustes nos novos regulamentos técnicos de 2026, que foram uma fonte de preocupação das equipes quando um primeiro esboço foi apresentado em junho e, em seguida, foi aperfeiçoado no Comitê Consultivo Técnico da FIA. Foi acordado que os carros de 2026 terão um aumento nos níveis de desempenho aerodinâmico em comparação com as propostas originais.

"Após as discussões durante as recentes reuniões do Comitê Técnico Consultivo e as conversas em andamento com as equipes de F1, uma série de emendas ao Regulamento Técnico 2026 nas áreas de desempenho, aerodinâmica e segurança foram incluídas na última iteração desse Regulamento", disse o comunicado. "Elas envolvem um aumento do desempenho aerodinâmico esperado dos carros após uma extensa colaboração entre as equipes e a FIA nos últimos meses".

A Comissão de F1 também concordou com os regulamentos esportivos e financeiros de 2026 e confirmou que haverá três testes separados de três dias antes da temporada de 2026 para ajudar as equipes a se atualizarem com suas unidades de potência totalmente novas, o que será particularmente valioso para os novos fabricantes de motores Audi e Red Bull-Ford.

"Os Regulamentos Esportivos 2026 passaram por uma reformulação significativa, buscando simplificar sua estrutura", disse o comunicado. "Em termos de conteúdo, o cronograma de testes da pré-temporada de 2026 envolverá três testes de três dias, em reconhecimento aos desafios apresentados pelos novos Regulamentos de Unidades de Potência. O Regulamento Financeiro 2026 será uma evolução da estrutura regulatória atual. Os objetivos dos regulamentos de 2026 são proporcionar um equilíbrio competitivo entre a justiça esportiva e a sustentabilidade financeira".

Todas as alterações ainda estão sujeitas à aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, que se reunirá em 17 de outubro.

