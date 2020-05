Futuro da Renault na F1 segue parecendo duvidoso, entenda

A Renault está em uma situação financeira bastante preocupante, após registrar uma queda de 80% nas vendas em abril. Um duro golpe para uma empresa que não estava mais navegando em águas calmas às vésperas do coronavírus e que agora é forçada a realizar uma série de cortes que afetarão muitos setores.

Segundo algumas informações da França, várias fábricas no país fecharão, incluindo a que faz o Alpine A110, um modelo histórico que deveria ser relançado.

Os cortes podem chegar a 2 bilhões de euros, uma medida necessária, apesar do empréstimo estatal de 5 bilhões de euros do governo francês, dono de 15% da Renault, para facilitar a reativação.

Nesse contexto, há quem teme que o programa de Fórmula 1 seja afetado pelos cortes, pois representa um elemento significativo e os resultados ainda não alcançaram as expectativas.

Os responsáveis ​​pela equipe de Fórmula 1 enfrentam uma corrida contra o relógio, na qual terão que tentar convencer o conselho de diretores da empresa de que o limite de orçamento pode garantir a curto prazo gestão financeira sustentável, sem grande ajuda da controladora.

A resposta virá nos próximos dias e esclarecerá os planos a longo prazo da Renault. As equipes de Fórmula 1 devem assinar o novo Pacto de Concórdia, que implica o compromisso de garantir sua presença no campeonato pelos próximos cinco anos.

Nesta fase, grandes equipes poderão reduzir seus orçamentos entre 20 e 40%, já que os novos regulamentos imporão um limite máximo de gastos de 133 milhões de euros em 2021, 128 em 2022 e 124 de 2023 a 2025.

Um orçamento teoricamente sustentável com liberdade garantida de renda e uma lista aceitável de patrocinadores.

Não apenas a Renault está com problemas, em geral, toda a Fórmula 1. A presença no campeonato oficial de equipes dos fabricantes sempre foi um fator muito positivo e, curiosamente, o último a sair foi a própria Renault em 2010. A Renault manteve o programa como fabricante, conseguindo quatro títulos com a Red Bull.

A empresa francesa iniciou sua terceira etapa como equipe na Fórmula 1 em 2016, mas os resultados até agora não corresponderam a presenças anteriores, um aspecto que não representa valor agregado em um momento como hoje.

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

