A McLaren concluiu uma reformulação de cargos da alta cúpula da equipe, visando a preparação para o início da temporada de Fórmula 1 de 2020. O Motorsport.com apurou que Andrea Stella, chefe de engenharia de longa data, foi promovido a diretor de corridas.

Após uma temporada encorajadora em 2019, terminando na quarta colocação no campeonato de construtores, o chefe da equipe, Andreas Seidl, está se esforçando para melhorar ainda mais as coisas para que possa dar um passo à frente neste ano.

Parte do esforço de Seidl foi feito para garantir a existência de uma estrutura de gerenciamento bem compreendida, com responsabilidades e funções definidas.

Após uma análise aprofundada da melhor maneira de ajustar as coisas, Stella foi transferido de seu cargo anterior para assumir a posição de diretor de corridas - uma vaga que Seidl assumiu interinamente.

Stella se encarregará das funções de engenharia e operações de corrida nos finais de semana de GP, mas manterá as responsabilidades de engenharia que tinha anteriormente.

Ele trabalhará em estreita colaboração com o diretor técnico, James Key, para garantir que haja uma boa correlação entre o desempenho da pista e os desenvolvimentos técnicos.

Paul James continuará no cargo de gerente de equipe e se reportará a Stella, enquanto Piers Thynne permanecerá como diretor de produção.

A mudança foi feita para otimizar o processo de tomada de decisão tanto na fábrica quanto nos fins de semana de corrida, com Seidl querendo que as três principais divisões se reportem a ele.

Falando no final da temporada, e antes da decisão de mudar Stella para uma nova função, Seidl disse que achava essencial implantar uma estrutura de gerenciamento clara na McLaren.

"Desde que comecei, criei imediatamente uma organização muito clara, com três grandes departamentos", disse ele ao Motorsport.com.

“Era importante ter esses personagens desde o início, porque gosto de responsabilidades claras e também de linhas de relatórios claras, além de uma organização fácil de entender para toda a equipe.”

"Agora, sabendo como são os regulamentos, estamos no meio do processo para realmente analisar cada um desses departamentos, como achamos que eles precisam ser moldados no futuro para extrair o máximo em equipe."

