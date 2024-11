General Motors aceita acordo e será 11ª equipe da F1 em 2026

Agora é oficial! A General Motors/Cadillac se tonará a 11ª equipe da Fórmula 1 quando entrar no grid na temporada 2026. Os rumores começaram a se intensificar na sexta-feira do GP de Las Vegas, conforme adiantado pelo Motorsport.com, e a confirmação veio nesta segunda-feira.

O acordo fará com que a equipe apoiada pela GM se junto como um time cliente em 2026, enquanto desenvolve a própria unidade de potência para 2028 e além, usando o projeto existente da Andretti Global em Silverstone como espinha dorsal.

No comunicado divulgado, a F1 confirmou que a GM/Cadillac e a categoria chegaram a um acordo em princípio que ela se junte ao grid em 2026.

"Com os planos de crescimento contínuo da Fórmula 1 nos EUA, sempre acreditamos que receber uma marca americana impressionante como a GM/Cadillac no grid e a GM como futura fornecedora de unidades de potência poderia trazer valor e interesse adicionais ao esporte", disse o CEO e presidente da Liberty Media, Greg Maffei.

"Damos crédito à liderança da General Motors e seus parceiros pelo progresso significativo em sua preparação para entrar na Fórmula 1. Estamos animados para prosseguir com o processo de inscrição para a equipe GM/Cadillac entrar no campeonato em 2026."

O presidente da GM, Mark Reuss, acrescentou: "Como o auge do automobilismo, a F1 exige inovação e excelência que ultrapassem os limites. É uma honra para a General Motors e a Cadillac se juntarem à principal categoria de corridas do mundo e estamos comprometidos em competir com paixão e integridade para elevar o esporte para os fãs de corrida ao redor do mundo."

"Este é um palco global para demonstrarmos a expertise em engenharia e a liderança tecnológica da GM em um nível totalmente novo."

Representantes da GM estiveram presentes no GP de Las Vegas para discutir um acordo com a F1 e a Liberty Media sobre uma entrada como 11ª equipe de expansão já em 2026. A fabricante americana vinha trabalhando há muito tempo com a Andretti Global em uma possível proposta para a F1, que foi aceita pelo órgão regulador, a FIA, mas a própria F1 recusou a inscrição porque a proposta não foi considerada como algo que agregaria valor suficiente à categoria.

Também houve tensão entre o líder da organização, Michael Andretti, e os executivos da F1 por causa da campanha agressiva da Andretti para forçar a entrada, o que incluiu o envolvimento do Congresso dos EUA e do Departamento de Justiça.

Mas, após Andretti se afastar de sua organização homônima e ceder o controle ao proprietário majoritário Dan Towriss em setembro, Towriss e a GM continuaram seus esforços para apresentar uma proposta mais atraente com um compromisso maior do fabricante americano como um construtor genuíno, uma proposta que agora foi aprovada em princípio.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse que o órgão regulador "apoiava totalmente" o mais recente desenvolvimento. "A General Motors é uma grande marca global e uma potência no mundo e está trabalhando com parceiros impressionantes", disse ele.

"Apoio totalmente os esforços feitos pela FIA, Fórmula 1, GM e equipe para manter o diálogo e trabalhar em direção ao resultado de um acordo em princípio para progredir nesta solicitação para trazer uma equipe da marca GM/Cadillac para o grid em 2026. Todas as partes, incluindo a FIA, continuarão trabalhando juntas para garantir que o processo progrida sem problemas."

Apesar da rejeição inicial da F1, a Andretti Global continuou desenvolvendo seu programa de F1 em sua fábrica em Silverstone, onde a equipe estava contratando vários funcionários e produzindo um modelo de túnel de vento de um carro de 2026.

As chegadas de alto escalão incluem Pat Symonds e vários ex -funcionários da Alpine, com o ex-chefe de tecnologia de motores da Renault, Rob White, sendo o mais recente a se juntar ao projeto como COO. Para estar pronto para 2026, a GM com a marca Cadillac terá que assumir o projeto atual da Andretti Global devido aos curtos prazos envolvidos.

A GM também não terá tempo suficiente para fornecer motores de fábrica antes de 2028, então o time terá que fazer um acordo para motores de clientes para as duas primeiras temporadas. Suas opções mais prováveis ​​são Ferrari e Honda, com a parceira de motor anterior da Andretti, a Renault, abandonando seu projeto de unidade de potência de 2026.

Houve especulações sobre a GM assumir a propriedade intelectual do motor da Renault em 2026, mas agora espera-se que a fabricante americana desenvolva e construa seus próprios motores para 2028.

