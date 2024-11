Lewis Hamilton liderou os dois treinos livres do GP de Las Vegas, com George Russell se mantendo no top 3 nas duas sessões. No entanto, a Mercedes admite que não entende de onde veio o bom ritmo, dada à falta de desempenho nas últimas etapas da Fórmula 1.

Hamilton e Russell marcaram uma dobradinha na primeira sessão, enquanto, na segunda, foram separados por Lando Norris, anteriormente terceiro.

Depois de conquistar três vitórias em quatro corridas antes da pausa de agosto, os tempos voltam a ser promissores para a Mercedes, embora Russell admita que a equipe ainda está um pouco confusa com o surpreendente ritmo.

"Sim, foi um dia incrível. Eu adoraria dizer a você por que, para ser honesto, estamos 'coçando um pouco a cabeça' [estamos confusos], porque foi tão, tão positivo", disse ele.

"Obviamente, foi apenas um treino. Lewis também fez um ótimo trabalho. Ele estava realmente atento desde a primeira volta, mas o carro estava funcionando. Mas sabe como é, estamos em uma pista de rua. Ela está muito suja.

"Está ficando cada vez mais rápido a cada volta. O fato de termos sido rápidos hoje não significa necessariamente que vamos repetir isso amanhã, quando a pista estará provavelmente três segundos mais rápida. Portanto, uma surpresa agradável".

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O fato de o circuito Las Vegas Strip passar pelas ruas movimentadas da cidade significava que havia muita poeira na superfície quando a sessão começou.

Dada a capacidade da Mercedes de lidar com as condições que a ajudaram a estabelecer um ritmo competitivo, o chefe da equipe, Toto Wolff, espera que o tráfego intenso volte a depositar poeira na pista antes que ela seja fechada novamente para os treinos finais e a classificação.

"Acho que somos campeões de pista suja", disse ele.

"O TL1 é sempre ótimo e, no momento em que a aderência entra em ação, vimos que o desempenho se deteriora. Dito isso, acho que a diferença foi muito grande. É a maior que vimos até agora no TL1, por isso temos que borrifar um pouco de pó em todas as sessões de amanhã, na classificação ou algo assim".

"Mas não acredito que esse tipo de vantagem para as outras equipes vá durar. Espero que não fiquemos para trás, como aconteceu no passado em algumas pistas, mas que continuemos competitivos, lutando na frente".

Russell concordou com os sentimentos de Wolff e acha que as outras equipes também podem estar se retraindo.

"Definitivamente, não é um medo. Acho que a percepção de que estamos perdendo desempenho talvez não seja muito justa", disse ele, quando perguntado se estava com medo de que a Mercedes pudesse ser prejudicada.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Acho que é mais uma função do fato de nossos concorrentes não usarem sua alta potência. Eles podem estar gastando um pouco mais de combustível do que nós em uma sexta-feira, então eles estão se protegendo um pouco mais, e quando eles tiram isso, eles vão para sua posição normal".

"Existe a possibilidade de que isso aconteça novamente amanhã, mas a diferença que mostramos esta manhã e esta noite foi bastante substancial".

"Tenho certeza de que os outros rivais trabalharão duro durante a noite para diminuir essa diferença, mas espero que possamos manter a boa forma".

Depois de finais de semana com muita dor de cabeça, Hamilton está feliz por, finalmente, poder andar na frente do pelotão e ter o gostinho de estabelecer um bom ritmo em Vegas.

"Foi a primeira vez que tive um dia como esse, acho que este ano. Então, o carro estava se sentindo muito bem no TL1, mas no TL2 nem tanto", disse ele. "Portanto, temos algum trabalho a fazer durante a noite.

"É difícil saber exatamente onde estamos ou por que estamos onde estamos, mas gostei muito de dirigir na pista e veremos se o carro continuará o mesmo amanhã".

"Estou me sentindo bem comigo mesmo, sim, eu sabia que, neste fim de semana, essa não é a minha forma de dirigir. Portanto, tenho que trabalhar duro durante a noite para não fazer grandes mudanças, e espero descansar bem esta noite e voltar forte amanhã".

HAMILTON RENASCE e lidera 6ª, com Norris 2º e Max só 17º em Vegas; veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!