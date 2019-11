Vettel se diz fã de Interlagos por conta de "corridas dramáticas"

Sebastian Vettel afirmou gostar do circuito de Interlagos pela "imprevisibilidade" das corridas e por serem "sempre dramáticas". O alemão ainda comentou a marca de 100 provas pela Ferrari, número que alcançará na etapa deste domingo.

Falando sobre as características do circuito paulistano, o alemão destacou a força dos fãs da Ferrari e as corridas emocionantes da cidade. A única lamentação do tetracampeão diz respeito ao traçado, que para ele poderia ser como antigamente.

“Eu gosto de Interlagos. É um lugar muito bacana para correr, as pessoas são muito apaixonadas e ficam muito empolgadas ao redor da pista, é fantástico. Nós temos muitos fãs da Ferrari aqui, então é legal vir para cá. A pista é maravilhosa, obviamente é um pouco curta. Acho que no passado o circuito era maior, talvez fosse legal voltar a como era antes”.

Vettel venceu três vezes no Brasil (2010, 2013 e 2017). Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Ao falar sobre as lembranças da conquista do título de 2012, quando rodou na primeira volta e precisou fazer uma corrida de recuperação para superar Fernando Alonso no campeonato, Vettel destacou as situações extremas que Interlagos costuma oferecer.

“É um lugar bacana, de algum modo a corrida aqui é sempre dramática, sempre há algo acontecendo e é meio imprevisível, como aconteceu em 2012, que talvez tenha sido uma corrida extrema, mas também me lembro de outras corridas. Lembro de uma grande derrota em 2009, quando Jenson [Button] ganhou de mim. Então tenho boas e más memórias”.

Quando questionado sobre a marca de 100 corridas pilotando pela escuderia de Maranello, Vettel garantiu que busca um bom resultado na prova, mas deu mais importância para a etapa de abertura do próximo ano.

“Parece muitas corridas, então espero que, pelo bem dos números, seja uma boa corrida, mas também estou ansioso por mais. Obviamente, nas corridas deste ano tentaremos fazer o melhor que pudermos e depois vamos nos concentrar no próximo ano. Acho que a 102ª corrida será mais importante”.

Relembre todas as vitórias de Vettel na F1:

