Daniil Kvyat afirmou que é “um agente livre agora” enquanto aguarda a palavra oficial da AlphaTauri sobre seu futuro na Fórmula 1, considerando a falta de notícias de “uma vergonha”. Espera-se que o russo seja substituído pelo piloto júnior da Red Bull e da Honda Yuki Tsunoda em 2021, após o japonês terminar em terceiro na F2.

A AlphaTauri não fez nenhum anúncio oficial sobre o futuro de Kvyat, mas o piloto russo disse abertamente que já tem como meta um retorno à F1 em 2022. Questionado pelo Motorsport.com no paddock de Abu Dhabi se ele achava que tinha feito sua última aparição, Kvyat disse que queria “tirar férias” e “então veremos para 2022”.

“Vou tentar voltar, porque me sinto no ambiente certo com as pessoas certas ao meu redor no carro certo, o que eu gosto”, disse Kvyat.

“Posso ser extremamente competitivo e ainda sinto que tenho muito para dar. Agradeço, claro, por tudo, por todos esses anos. Foi ótimo, grande passagem, esses últimos dois anos com a equipe. Isso é fantástico. Eles são incríveis”.

“Mas é uma vergonha que nem consigo dizer se vou estar lá ou não no ano que vem. É um pouco engraçado, estou falando aqui com você. E eles ainda meio que não me deram as notícias oficiais. É sobre isso”.

Kvyat correu pela AlphaTauri nas últimas duas temporadas, naquela que é sua terceira passagem separada pela equipe.

Ele fez sua estreia com sua antecessora, a Toro Rosso, em 2014, antes de se mudar para a Red Bull uma temporada depois - apenas para ser enviado de volta à Toro Rosso com apenas quatro corridas na temporada de 2016.

Ele foi então completamente abandonado pelo programa da Red Bull no final de 2017, apenas para retornar em 2019 com a Toro Rosso.

Questionado se achava que seu tempo com a Red Bull finalmente havia acabado, Kvyat disse: “Você nunca pode dizer nunca”.

“A vida te ensina a nunca dizer nunca a nada. Mas, claro, acho que estamos desligados há muito tempo. Eu tinha um contrato de dois anos. Esse era o acordo. É isso aí. E quanto ao resto, pergunte a Helmut [Marko]”.

Kvyat esclareceu que ele era “um agente livre agora” e estava aberto a qualquer opção para 2021, mas deu a entender que poderia tirar um ano sabático das corridas.

“Estou aberto a muitas ideias, não digo não a nada agora”, disse Kvyat. "No próximo ano, acho que em termos de corrida, talvez eu queira um ano de folga. Mas veremos".

“Se algo realmente extremamente bom surgir, é claro que vou pensar em dizer sim. Caso contrário, tentaremos nos concentrar para voltar à Fórmula 1 em 2022”.

