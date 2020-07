Após o treino de classificação para o GP da Estíria de F1, Charles Leclerc enfrenta agora dupla investigação, com os comissários da FIA o investigando sobre bloquear outro carro e não desacelerar após o acionamento da bandeira vermelha.

O piloto da Ferrari teve momentos difíceis nas condições de chuva e acabou não conseguindo entrar no Q3, tendo que se conformar com o 11º posto.

No entanto, ele pode enfrentar uma queda de grid ainda maior, após a conclusão da FIA sobre o caso.

Especificamente, o primeiro caso foi por não ter retornado aos boxes imediatamente após a bandeira vermelha ter sido mostrada no final do Q1 para a Alfa Romeo, de Antonio Giovinazzi.

Os regulamentos da FIA afirmam que, no caso de uma bandeira vermelha: "Quando o sinal é dado para parar, todos os carros devem reduzir imediatamente a velocidade e voltar lentamente ao pitlane".

A segunda questão foi segurar Daniil Kvyat, da AlphaTauri, nas voltas 9 e 10 no Q2.

Leclerc não foi o único piloto a completar a volta depois que a bandeira vermelha saiu, com Kimi Raikkonen também sendo convocado por uma infração semelhante.

Sergio Pérez também está sob investigação por não ter desacelerado nas bandeiras amarelas na curva três durante o Q1.

Q4: dilúvio traz o "caos" na formação do grid do GP da Estíria

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich