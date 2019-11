A fase da Mercedes está bem longe daquela da primeira metade do campeonato de 2019, em que se esperava sempre a pole position de Lewis Hamilton ou de Valtteri Bottas. O piloto inglês até chegou a ser o mais rápido do Q2, mas com um composto de pneus diferente de seus rivais, afim de assegurar lugar no Q3.

Assim que a decisão da pole no México começou, Hamilton não esteve nem perto de conseguir a quinta pole do ano, que seria a 88ª da carreira. O ritmo imposto por Max Verstappen, bem como as das duas Ferraris, ofuscaram qualquer tentativa do 'ainda' pentacampeão, além do acidente de Bottas.

Ao final da sessão, Hamilton explicou como tudo aconteceu.

"Eu tinha uma vantagem de dois décimos e meio antes do último setor, mas não sei aonde ele desapareceu. Tive que tirar o pé quando Valtteri bateu, mas certamente já havia perdido alguma coisa antes, então acho que não poderia vencer o Verstappen", disse Hamilton aos microfones da Sky Sports F1.

“Não havia opções. Os outros estavam muito rápidos."

Para chegar ao título, Hamilton precisa pelo menos subir ao pódio e esperar um domingo ruim de seu parceiro. Mas uma corrida complicada é esperada contra os rivais mais competitivos.

"É sempre uma corrida complicada para nós, então não espero grandes coisas. Se finalmente chover hoje à noite e amanhã, poderá haver um pouco mais de tempero. Mas será difícil, porque a Red Bull também está muito rápida nas long runs, então será difícil acompanhar o ritmo deles", concluiu.

ATUALIZAÇÃO: Após não respeitar as bandeiras amarelas acionadas por conta do acidente de Valtteri Bottas, Max Verstappen foi punido com a perda de três posições de grid. O holandês largará na quarta posição e a pole ficou com Charles Leclerc, com a primeira fila da Ferrari.

Veja como ficou o grid de largada do GP do México de F1