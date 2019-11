Depois de largar cinco vezes consecutiva na pole, a Ferrari viu escapar a chance de garantir uma sexta corrida partindo da posição de honra. O piloto da Red Bull Max Verstappen fez tudo certo na volta decisiva, enquanto Charles Leclerc cometeu um erro e Sebastian Vettel precisou tirar o pé por conta de uma bandeira amarela.

A equipe de Maranello demonstrou ter o melhor carro durante os treinos livres, com seus pilotos liderando os treinos de sexta-feira à tarde e sábado.

No entanto, no Q3, Leclerc perdeu tempo por conta de um erro em sua última tentativa, enquanto Vettel precisou tirar o pé do acelerador quando Valtteri Bottas bateu o carro na entrada da reta, o que causou uma bandeira amarela.

Leclerc espera ter chance na largada

Apesar do revés, os pilotos da Ferrari garantiram que continuam confiantes para a corrida deste domingo, no autódromo Hermanos Rodríguez.

“Estou contente, principalmente por minha primeira volta no Q3, o carro estava realmente muito bom”, disse Leclerc. “A primeira volta foi muito boa e na segunda nós mudamos o equilíbrio do carro, deixando ele um pouco mais de dianteira, o que ajudou no primeiro setor, mas na última parte da pista acabou sendo um pouco traiçoeiro e eu perdi a traseira”.

“Então eu acabei perdendo o tempo que tinha ganho no primeiro setor. Mas a Red Bull foi muito rápida, Max especialmente estava muito veloz”.

“Acho que esperávamos que eles fossem estar fortes. Depois do terceiro treino livre nós tivemos a chance de ficar com a pole, mas eles foram muito rápidos no quali. Mas amanhã a corrida será longa.

ATUALIZAÇÃO: Após não respeitar as bandeiras amarelas acionadas por conta do acidente de Valtteri Bottas, Max Verstappen foi punido com a perda de três posições de grid. O holandês largará na quarta posição e a pole ficou com Charles Leclerc, com a primeira fila da Ferrari.

Vettel aposta em força da Ferrari

O alemão, que partiu da pole na última corrida, em Suzuka, disse que ele teve uma primeira volta muito fraca no Q3.

“Eu cometi um erro em minha primeira tentativa, mas estava bastante confiante para a segunda volta”, disse Vettel. “Mas infelizmente houve uma bandeira amarela dupla e eu precisei diminuir a velocidade e a volta estava perdida”.

“O carro está muito bom, eu teria gostado de estar mais à frente e acho que era possível, mas vamos ver amanhã. É uma corrida longa e acho que nós temos a velocidade”.

“Não foi ideal, eu não acelerei com tudo nas sessões, especialmente no Q3. Mas senti que o carro estava bom. Havia mais em mãos. Obviamente Max foi um pouco mais rápido do que nós na volta decisiva”.

Vamos ver como vai ser amanhã. Nós vamos largar de pneus médios e ir para cima. Obviamente será uma longa corrida no México".

Veja como ficou o grid de largada para o GP do México de F1:

Galeria Lista 1 - Charles Leclerc 1 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 2 - Sebastian Vettel 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3 - Lewis Hamilton 3 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 4 - Max Verstappen 4 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 5 - Alex Albon 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 6 - Valtteri Bottas 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7 - Carlos Sainz Jr. 7 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 8 - Lando Norris 8 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 9 - Daniil Kvyat 9 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 10 - Pierre Gasly 10 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 11 - Sergio Perez 11 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 12 - Nico Hulkenberg 12 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 13 - Daniel Ricciardo 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14 - Kimi Raikkonen 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15 - Antonio Giovinazzi 15 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 16 - Lance Stroll 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 17 - Kevin Magnussen 17 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 18 - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 18 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 19 - George Russell 19 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 20 - Robert Kubica 20 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

