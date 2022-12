Carregar reprodutor de áudio

O engenheiro Mark Slade, que trabalhou na McLaren na temporada 2007 da Fórmula 1, falou sobre como era o clima da equipe no campeonato marcado pela rivalidade entre o espanhol Fernando Alonso e o britânico Lewis Hamilton.

Na época, Alonso chegava à McLaren após conquistar seus dois títulos consecutivos pela Renault, enquanto Hamilton 'aterrisava' na F1 depois de se tornar campeão da GP2 sobre o brasileiro Nelsinho Piquet.

Ao longo das corridas de 2007, Alonso e Hamilton acabaram criando uma rivalidade ferrenha, de modo que Kimi Raikkonen, da Ferrari, conseguiu aproveitar para conquistar seu título mundial, em Interlagos.

O finlandês terminou o ano apenas um ponto à frente do espanhol e do britânico, que terminaram empatados. “Os problemas eram mais dentro da equipe, para ser honesto. O ambiente na equipe era bastante ruim", disse Slade, que trabalhava com Alonso.

"Acho que aconteceram algumas coisas que intensificaram os problemas que estavam lá”, afirmou ao Motorlat. “Realmente, acabamos jogando fora o campeonato em 2007. Acho que se Fernando tivesse sido devidamente apoiado, provavelmente teríamos ganho os campeonatos de 2007 e 2008".

"Nunca tive problemas com o próprio Fernando. Gostei muito de trabalhar com ele", completou o engenheiro, que hoje trabalha na Haas. Em 2023, Alonso vai para a Aston Martin, assumindo o carro do recém-aposentado Sebastian Vettel, da Alemanha.

