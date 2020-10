O chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, questionou a sugestão feita por Pierre Gasly, que afirmou na sexta ter ficado "surpreso" por não ter sido considerado para a segunda vaga na equipe em 2021. Segundo Horner, ele havia deixado claro ao francês porque ele não estava na disputa.

Gasly foi confirmado para mais um ano com a AlphaTauri após vencer o GP da Itália deste ano e superando com boa vantagem seu companheiro de equipe, o russo Daniil Kvyat.

Até recentemente, muitos defendiam que a Red Bull deveria rebaixar Albon para 2021, e que Gasly havia feito mais do que o suficiente para justificar seu retorno à equipe principal, após ser rebaixado na metade da temporada passada.

Porém, mesmo antes de Gasly ter sido confirmado na AlphaTauri, a direção da Red Bull deixou claro que estava olhando para fora de sua Academia para a vaga, considerando nomes como Nico Hulkenberg e Sergio Pérez.

Na sexta, Gasly deu sua visão sobre não ter sido considerado pela Red Bull.

"Não estou desapontado, mas posso dizer que estou surpreso. Em 14 anos, Seb venceu uma corrida com a Toro Rosso e agora sou o segundo piloto a conseguir isso. Seb foi promovido à Red Bull e venceu quatro títulos com eles. Então me surpreende não ter sido considerado.

Perguntado se sabia de alguma razão específica para isso, ele disse que não sabia. Quando questionado sobre a fala de Gasly, Horner insistiu que o francês sabia quais as opções que eram consideradas pela equipe.

"Acredito que deixamos tudo claro a ele", disse Horner. "Ele é uma peça-chave da AlphaTauri. A equipe tem objetivos diferentes da Toro Rosso. Eles não são mais apenas uma equipe júnior e sim uma irmã, como já disse anteriormente".

"E acredito que todos estamos felizes com Pierre. Ele vem fazendo um ótimo trabalho naquele ambiente, ele está feliz lá. A equipe está feliz com ele. Então por que quebrar isso? Acho que nós deixamos isso claro para ele".

"Ele tem um contrato de longo termo com a Red Bull pelos próximos anos, então vocês sabem que temos todas as informações sobre Pierre e, como disse, acredito que ele estava ciente de todas as discussões sobre seu futuro que foram realizadas com a AlphaTauri".

Horner reiterou que Albon segue sendo o plano A para 2021, mas que o tailandês precisa justificar a permanência.

"Estamos focado totalmente no plano A, para garantir que ele aconteça. Então, no momento, vamos focar nisso. E se o plano B for necessário, vou garantir que vocês sejam os primeiros a saberem".

"A vaga é de Alex. O carro é dele e todos querem que ele fique. Eu só acho que ele precisa focar totalmente em si próprio, esquecer o que acontece ao seu redor, e ter um bom final de semana".

