A Red Bull está saindo de um final forte de temporada de 2020, com Max Verstappen dominando a etapa final em Abu Dhabi. No entanto, não tem ilusões sobre o passo que precisa dar se quiser encerrar a série de sete campeonatos consecutivos da Mercedes na Fórmula 1.

A equipe de Milton Keynes começou este ano enfrentando algumas dificuldades com a aerodinâmica do carro RB16, com Max Verstappen e Alex Albon lutando às vezes com o equilíbrio complicado.

No entanto, o trabalho no desenvolvimento do carro e na compreensão das anomalias aerodinâmicas permitiram que a Red Bull fizesse um bom progresso e diminuísse a lacuna para a Mercedes ao longo da temporada.

O chefe da equipe, Christian Horner, diz que embora a equipe tenha terminado 2020 em muito melhor forma do que antes, está ciente de que precisa garantir que seu carro de 2021, o RB16B, esteja em condições de lutar com a Mercedes em todos os tipos de pistas.

"Acho que melhoramos o carro significativamente", disse Horner, refletindo sobre o progresso feito neste ano.

"Acho que entendemos quais são essas questões e acho que, com sorte, isso pode ser tratado mais detalhadamente no próximo ano.”

“Precisamos de um carro que funcione em uma grande variedade de circuitos, que a Mercedes tem feito muito bem. É aí que precisamos ser fortes no próximo ano. Temos que ser fortes em todos os tipos de circuitos, especialmente com um 23 GPs no calendário.”

"Mas acho que, particularmente em um circuito como Abu Dhabi, levar esse tipo de desempenho [vitorioso] para o inverno é muito, muito encorajador."

A resposta da F1 ao impacto da pandemia do coronavírus foi impor um congelamento do chassi até 2021, com as equipes tendo que usar o mesmo carro básico desta temporada.

No entanto, modificações na aerodinâmica são permitidas - e as equipes podem gastar dois tokens de desenvolvimento para alterar outras áreas limitadas.

A Red Bull espera transportar apenas 60% de seu atual carro até 2021, com essa estabilidade oferecendo à equipe o incentivo para que ela possa se livrar de sua história recente de começar cada temporada atrás.

