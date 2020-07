Os primeiros contatos entre Sebastian Vettel e Racing Point remontam ao início de junho. A negociação foi mantida em segredo até o final de semana passado, quando aumentaram as suspeitas sobre a presença de Sergio Pérez no mercado.

Oficialmente, o mexicano tem um contrato de vários anos com a Racing Point, anunciado em 30 de agosto, mas as coisas mudaram. A equipe está cada vez mais ligada à Mercedes e as ambições do proprietário Lawrence Stroll cresceram consideravelmente.

Embora, a princípio, tudo fosse especulação, os ingredientes da operação lhe deram credibilidade a ponto de se materializar.

Vettel pretende estar no grid em 2021 com a Racing Point (futura Aston Martin), e a formalização do contrato, que provavelmente será assinado nos próximos dias, pode ocorrer durante o fim de semana de Silverstone.

Passaporte para Mercedes?

Há apenas um ano, a união Vettel-Racing Point seria considerado ficção científica, mas desde então muitas coisas mudaram. A competitividade da equipe, graças ao RP20 inspirado no Mercedes W10 do ano passado, está à vista e além dos resultados ou do protesto apresentado pela Renault, o futuro do Racing Point parece estar intimamente ligado à Mercedes.

A partir daqui, é criado um cenário que alguns especialistas veem como possível. Para Vettel, o contrato com a Racing Point poderia ser uma solução temporária que lhe garantiria continuar na pista com um carro com potencial e também entrar na órbita da Mercedes.

O anúncio da renovação de Lewis Hamilton será muito interessante. Se o inglês apenas garantir sua presença na F1 em 2021 (ele sempre assinou contratos de mais de um ano antes), isso poderia ser uma pista para a possibilidade de ele pensar em se aposentar no final da próxima temporada.

Nesse caso, a presença de Vettel na Aston Martin poderia representar um ‘plano B' que a Mercedes garantiria se Hamilton decidisse deixá-lo.

Haas e Alfa Romeo: opções para Sergio Pérez

A operação envolve a saída de Sergio Pérez após sete temporadas na equipe de Silverstone. O mexicano não tem muitas opções no mercado, já que as únicas duas equipes com assentos disponíveis são Haas e Alfa Romeo.

Pérez poderia avaliar outras alternativas fora da Fórmula 1, mas neste momento ele ainda está procurando um lugar no campeonato.

A assinatura da Vettel na Racing Point se encaixa nas informações avançadas pelo Motorsport.com sobre a renovação de Valtteri Bottas na Mercedes. Se o time campeão tivesse optado por George Russell, a única alternativa do finlandês seria a Racing Point, mas ele finalmente terá um verão tranquilo com a certeza de permanecer onde está.

O quebra-cabeça do piloto da equipe para 2021 está sendo concluído e a maioria dos anúncios oficiais ocorrerá nas próximas semanas.

TELEMETRIA: O que muda na F1 no GP da Hungria e os rumores de Vettel na Racing Point

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista exclusiva com Igor Fraga