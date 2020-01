Hexacampeão da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton está perto de renovar com a Mercedes por mais de 400 milhões de reais. É o que afirma o jornal italiano Gazzetta dello Sport, que afirma que o piloto deve estender o vínculo com a equipe alemã por mais duas temporadas.

Assim, Hamilton ficaria na Mercedes até o fim de 2022. Com isso, o flerte entre o britânico e a Ferrari, intensificado no último semestre de 2019, cairia por terra. Vale lembrar que o jornal e a escuderia fazem parte do mesmo grupo empresarial. Além disso, a F1 terá novas regras em 2021.

Ainda de acordo com a publicação, Hamilton passaria a receber 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 209 milhões) por ano, totalizando 90 milhões de euros (cerca de R$ 418 milhões) nas duas temporadas.

O piloto de 35 anos está na Mercedes desde 2013 e conquistou cinco de seus seis campeonatos da categoria máxima do automobilismo mundial pelas Flechas de Prata. Na galeria abaixo, o Motorsport.com relembra todos os carros de Hamilton na F1: