Bicampeão da Fórmula E, Jean-Eric Vergne deixa seus conceitos muito claros sobre o campeonato de monopostos elétricos, tendo dito recentemente que "o lógico seria ver Hamilton competindo na Fórmula E" devido a comentários do piloto britânico sobre o meio ambiente.

Perguntado pelo Motorsport.com antes dos carros irem para a pista do ePrix de Santiago, no Chile, se ele achava que alguns pilotos de Fórmula 1 subestimam a Fórmula E, o francês respondeu: "Sem dúvida. Na Fórmula E você não tem um time para onde ir e fazer você vencer todas as corridas. É impossível."

"Então, quando você está acostumado a ganhar tudo porque pode ser o melhor, mas também porque tem o melhor carro, pode ser um pouco assustador entrar em uma categoria e ser derrotado por muitos pilotos desconhecidos do público", disse ele.

Vergne, que disputou 58 GPs de F1 entre 2012 e 2014 com a Toro Rosso, também destacou a competitividade atual da categoria elétrica, que possui um grande número de fabricantes, algo que difere da atual F1.

"Acho que significa muito que a Fórmula E tenha dez fabricantes e a Fórmula 1 apenas quatro. Isso mostra o quão competitivo é o campeonato, é muito difícil estar acima dos outros fabricantes, então eu acho ótimo ter todos esses grandes nomes para competir, tendo que vencê-los. É uma coisa muito boa", disse ele.

