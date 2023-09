Charles Leclerc tentou um lugar no pódio diante da torcida da Ferrari. Mas, no final, ele não conseguiu. O monegasco, depois de uma série de duelos primeiro com Sergio Pérez e depois com o companheiro de equipe Carlos Sainz, foi forçado a se contentar com o quarto lugar, apenas um décimo de segundo atrás de Sainz quando cruzou a linha de chegada no GP da Itália de Fórmula 1.

Leclerc realmente fez de tudo para levar para casa um dos três Tifone, os copos criados por um artista italiano especialmente para a corrida de Monza. Até mesmo ignorou a equipe que pediu que ele parasse de batalhar no fim da corrida. Depois de largar bem da terceira posição, Leclerc parecia poder atacar Max Verstappen, mas não havia espaço suficiente para isso.

"Na primeira volta, eu não queria correr riscos desnecessários. Então, na largada, fiz uma fila para evitar qualquer coisa e, honestamente, também era a única coisa possível a fazer, porque não havia espaço nem para a esquerda nem para a direita", disse Leclerc falando sobre a largada.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

Com um conjunto de pneus duros, Leclerc tentou ultrapassar Sainz depois de sair dos boxes, mas não conseguiu. Em seguida, ele tentou segurar Sergio Pérez, mas o RB19 número 11 tinha um ritmo - embora ligeiramente - mais rápido do que seu SF23.

"Quando coloquei os pneus, tentei gerenciá-los para a última parte da corrida. Fiz o mesmo que no primeiro stint. Se olharmos para o meu ritmo, ele sempre foi mais competitivo no final. No início da sessão com os pneus duros, tentei economizar os pneus e manter Perez atrás, mas foi muito difícil porque as Red Bulls tinham mais ritmo do que nós."

"No final, dei tudo de mim, mas isso não muda muito, porque Carlos está no pódio. Nosso duelo foi bom, foi no limite, é claro. Na zona de frenagem da primeira chicane, nós dois estávamos nos movendo. Na verdade, fizemos alguns bloqueios, mas eu gostei."

Leclerc também comentou sobre as voltas finais, onde sentiu o aumento da fadiga devido à intensidade colocada para tentar conquistar um pódio tão importante.

"A corrida foi difícil, especialmente nas últimas voltas, quando Carlos, Perez e eu nos esforçamos muito, tentamos dar tudo de nós para terminar no pódio. Nós nos divertimos muito, mas acho que foi menos divertido para o muro da corrida e para os torcedores. Para mim, a Fórmula 1 tem que ser assim, com duelos difíceis. Primeiro com Sergio, depois com Carlos.

"Mas eu me diverti muito e parabenizo Carlos pelo pódio, porque certamente será uma grande satisfação para sua carreira. Mas, no final das contas, terceiro e quarto é o melhor resultado que poderíamos ter obtido hoje. Não foi possível acompanhar o ritmo da Red Bull hoje", concluiu o piloto da Ferrari.

PÓDIO: Verstappen bate recorde em Monza, Pérez é 2º e Sainz segura Leclerc em duelo da Ferrari

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes! ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music