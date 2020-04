Leclerc: correr em traçados invertidos seria "muito, muito legal"

Com a Fórmula 1 potencialmente tendo que realizar múltiplos eventos em um mesmo circuito, para garantir uma boa quantidade de corridas em 2020, uma ideia que foi sugerida é a de buscar traçados diferentes dentro de uma mesma pista, ou até mesmo correr no sentido inverso. A proposta tem a aprovação de alguns pilotos do grid, como Lando Norris e Charles Leclerc.

Falando sobre a validade da F1 correr múltiplas provas em um mesmo local e o possível favorecimento de um carro sobre o outro, Leclerc disse: "Acho que sempre podemos analisar se é algo justo ou não. Mas, no final, precisamos olhar para a situação e tentar tirar o máximo dela. Se isso nos levar a correr mais de uma vez na mesma pista, tudo bem".

"Precisamos olhar para isso como a possibilidade de termos o maior número possível de corridas. Acho que também temos algumas propostas de correr no sentido inverso. Isso seria muito, muito legal. E seria bom". "Acho que redescobriríamos uma pista e seria bem diferente para os carros. Então, sim, seria uma ideia interessante". Mas, para ser executada, a ideia precisa de verificações de segurança, porque as pistas são homologadas para correr apenas em uma direção. Para Leclerc, o conceito é válido.

"Acho que teríamos que aprender tudo sobre a pista do zero", disse. "Eu já fiz isso no kart. E pela minha experiência, sim, você está descobrindo uma nova pista. Isso tornará as coisas excitantes, porque os pilotos terão menos conhecimento sobre a pista. Todos estarão mais nivelados".

Veja como seria uma volta no traçado invertido de Silverstone usando o game F1 2019:

F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de GPs virtuais na pandemia

Galeria Lista Lando Norris 1 / 30 Charles Leclerc 2 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 3 / 30 Foto de: XPB Images Alex Albon 4 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell 5 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 6 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 7 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Marc Márquez 8 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi 10 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales 11 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 12 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stoffel Vandoorne 14 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez 15 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 16 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi 17 / 30 Foto de: Haas F1 Team Rubens Barrichello 18 / 30 Foto de: Rafael Gagliano - Hyset Helio Castroneves 19 / 30 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Tony Kanaan 20 / 30 Foto de: Dana Garrett - IRL Gil de Ferran 21 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jenson Button 22 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Dario Franchitti 23 / 30 Foto de: Eric Gilbert Juan Pablo Montoya 24 / 30 Foto de: IndyCar Series Artem Markelov 25 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Guanyu Zhou 26 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images António Félix da Costa 27 / 30 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans 28 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Massa 29 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Alexander Sims 30 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

VÍDEO: Os 5 pilotos da F1 que mereciam ter sido campeões e ficaram sem título

PODCAST Motorsport.com: Quais pilotos brasileiros não tiveram sorte na F1?