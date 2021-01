A Fórmula 1 tem um quinto caso de Covid-19 dentro do grid. Nesta quinta (14), o piloto da Ferrari Charles Leclerc confirmou que testou positivo após um teste e que se encontra em isolamento em sua casa em Mônaco, enquanto sente sintomas leves da doença.

O monegasco confirmou a informação em uma publicação feita em seu perfil pessoal no Instagram, onde informa que foi contaminado após ter contato com uma pessoa que testou positivo.

"Oi pessoal. Espero que todos estejam em segurança. Escrevo essa mensagem para avisar que testei positivo para Covid-19".

"Estou fazendo testes regularmente seguindo os protocolos da equipe. Infelizmente, eu descobri que estive em contato com uma pessoa que testou positivo e, imediatamente, entrei em isolamento, e notifiquei todas as pessoas que estive em contato. Na sequência, o teste que fiz resultou positivo".

"Estou me sentindo bem e com sintomas leves. Seguirei em isolamento em minha casa em Mônaco e seguindo as normas sanitárias determinadas pelas autoridades de saúde. Fiquem em segurança e tomem cuidado".

O piloto não deu mais informações sobre onde teria sido infectado, mas nos últimos dias ele esteve em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em férias com sua namorada, Charlotte Siné. Dubai é, inclusive, o local onde Lando Norris e Lewis Hamilton se infectaram, sendo o heptacampeão em novembro e o piloto da McLaren na semana passada.

Em diversas publicações nos stories de seu perfil no Instagram era possível ver Leclerc sem máscara o que, mesmo que seja apenas para tirar a fotografia, representa um risco de contágio.

Leclerc é o quinto piloto do grid da F1 a testar positivo para Covid-19. Durante a temporada 2020, a dupla da Racing Point, Sergio Pérez e Lance Stroll, além do heptacampeão Lewis Hamilton foram infectados pelo vírus. Já Lando Norris anunciou o diagnóstico no início de janeiro, durante um período de férias.

A Covid-19 segue sendo uma grande preocupação para a F1 na temporada 2021. O contínuo impacto da pandemia já forçou mudanças no calendário com o adiamento dos GPs da Austrália e da China e a situação na Europa pode levar a ainda mais modificações no cronograma. Mesmo durante as férias, os protocolos de testagem seguem em ação por parte das equipes, como descrito por Leclerc, já que as fábricas estão em meio ao desenvolvimento dos carros de 2021.

