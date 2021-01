A pandemia da Covid-19 levou a reajustes na Fórmula 1 para cortar os gastos para as equipes em meio ao impacto financeiro causado pela crise. E algumas medidas tomadas em 2020 mexem com 2021, como a manutenção dos carros e a redução da pré-temporada para apenas três dias. Esse último item causa preocupação em alguns pilotos que terão casas novas neste ano, mas não para Sebastian Vettel.

Devido ao fato dos carros deste ano serem em boa parte os mesmos de 2020, com apenas um número limitado de melhorias, como a redução obrigatória de downforce para reduzir a carga nos pneus, foi determinado que a pré-temporada de 2021 será a menor dos últimos anos, com apenas três dias de duração, contra os seis de 2020.

Com isso, cada piloto até apenas um dia e meio de contato com o novo carro antes do primeiro evento oficial da temporada 2021, o GP do Bahrein, no final de março. A novidade não preocupa pilotos que ficarão nas mesmas equipes, mas McLaren e Ferrari já demostraram preocupação por conta de seus novos contratados, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, que terão pouco tempo para se acostumar com um novo carro e novos protocolos.

Enquanto isso, na Aston Martin, a situação é bem diferente, já que o tetracampeão Sebastian Vettel não parece se preocupar com o pouco tempo que terá de contato com o carro.

O tetracampeão sai da Ferrari para liderar o novo projeto da Aston Martin, que volta à F1 após 60 anos fora, tendo como companheiro de equipe o canadense Lance Stroll. E, para Vettel, ele considera que estará pronto para correr com a nova equipe, mesmo com apenas um dia e meio no volante.

"Pelo que ouvi, neste momento, teremos apenas uma sessão antes da temporada, e será a primeira vez que estarei com o carro novo", disse Vettel ao site oficial da F1.

"Se estou preocupado? Não. Se é para ser assim, que seja. Ao longo dos anos, acredito que nos acostumamos a ter muito pouco tempo de pista, aproveitando esse período o máximo possível. Por mais que um dia e meio pareça pouco, acho que é possível conseguir um tempo decente de pista".

"Acredito que será o mesmo para todos nós e, hoje em dia, podemos fazer muitas coisas antes. Suponho que a chave será a preparação antes da prova, assim como para o primeiro GP".

Vettel chega para a sua 14ª temporada na F1 e iniciará uma trajetória em sua quinta equipe, após passagens por BMW, Toro Rosso, Red Bull e Ferrari. Espera-se que o carro de 2021 da Aston Martin seja uma evolução do competitivo e polêmico RP20, carro da Racing Point que foi muito criticado por usar como base no projeto o vitorioso Mercedes W10.

A pré-temporada da F1 acontecerá no Bahrein, palco do primeiro GP da temporada 2021, entre os dias 12 e 14 de março, duas semanas antes da etapa, marcada para 28 do mesmo mês.

