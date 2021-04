Apesar de boas performances desde seu retorno à Toro Rosso / AlphaTauri, Pierre Gasly nunca pareceu ser uma solução suficientemente credível aos olhos dos líderes da Red Bull para confiar a ele mais uma vez um assento na equipe principal na Fórmula 1. E após um período mais silencioso, Helmut Marko volta a criticar o piloto francês.

A falta de confiança da Red Bull em Gasly ficou ainda mais claro no final de 2020, quando Alex Albon não era mais o favorito para manter a vaga. Mesmo naquela situação, o francês nunca esteve entre os favoritos, apesar de ter conquistado um pódio e uma vitória desde o rebaixamento em 2019.

Por isso, a Red Bull fez um movimento que não adotava há anos: buscando um piloto de fora de sua estrutura, recrutando o experiente Sergio Pérez para correr ao lado de Max Verstappen em 2021.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Christian Nimmervoll, do Formel1.de, portal irmão do Motorsport.com, Marko não deu nenhum motivo para acreditar que as coisas devam mudar a curto prazo.

Quando questionado onde Max Verstappen teria acabo se estivesse a bordo da AlphaTauri de Gasly, com o qual o vencedor do GP da Itália de 2020 conquistou um impressionante quinto lugar no grid, Marko fez uma comparação entre os pilotos.

"Max certamente ganharia dois ou três décimos na classificação, em comparação com o tempo de Gasly. Mas certamente não terminaria na pole".

As palavras de Marko ressoaram de modo estranho, já que do outro lado da garagem, o estreante Yuki Tsunoda, que estreou no GP do Bahrein, vem sendo elogiado pelo consultor há meses. Na mesma entrevista, o austríaco não escondeu sua admiração ao jovem piloto.

"Com Yuki, temos um diamante bruto incrível. Não vamos queimá-lo. Vamos estudar seu progresso e, em seguida, tomaremos decisões oportunas. A maneira como ele conduz o carro é fantástica. Ele é também uma pessoa carismática. Estamos felizes por tê-lo".

"Veremos", disse Marko quando questionado se Tsunoda seria um candidato viável para substituir Pérez no futuro, caso o mexicano não se saia bem. "Primeiro, temos 23 GPs para disputar. Veremos como tudo ficará".

