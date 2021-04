Após serem companheiros no kart, Lewis Hamilton e Nico Rosberg correram juntos na Fórmula 1 entre 2013 e 2016 na Mercedes, com um dos maiores embates dos últimos anos na temporada em que o alemão acabou campeão, levando a uma chocante aposentadoria precoce. E segundo Toto Wolff, ninguém poderia prever o surgimento dessa hostilidade entre seus pilotos, afirmando que havia um contexto "que ninguém sabia e nunca saberá".

As batalhas entre Hamilton e Rosberg em seus quatro anos como companheiros de equipe resultaram em diversos momentos de tensão, incluindo colisões na pista no GP da Bélgica de 2014 e no GP da Espanha de 2016.

Após bater Hamilton pelo título de 2016, Rosberg chocou o mundo do esporte ao anunciar sua aposentadoria imediata na F1, levando a Mercedes a contratar Valtteri Bottas como seu substituto.

Falando sobre a competição entre Hamilton e Rosberg ao podcast High Performance, de Jake Humphrey, Wolff descartou a ideia de que a fricção ajudou a trazer a tona o melhor de seus pilotos.

"Não sei se traz o melhor de ambos, porque há uma negatividade, e você ainda precisa jogar pela equipe. Se há negatividade nas reuniões, porque os pilotos são hostis um com o outro, isso acabará chegando aos demais, e isso não é algo que eu vou permitir novamente".

Wolff explicou que ele não conseguiu chegar ao fundo da fricção entre Hamilton e Rosberg, afirmando que havia "um contexto histórico" que a Mercedes não estava ciente, e que talvez ele nunca irá compreender totalmente.

"Eu não tinha como fazer mudanças, eles foram contratados antes da minha chegada. Ninguém chegou a pensar qual seria a dinâmica entre eles? Qual era o passado entre eles? Havia um grande contexto histórico que ninguém sabia, e ninguém nunca saberá".

"É por isso que isso é algo que estamos prestando atenção, como os pilotos trabalham uns com os outros, no caso de falha de um ou de outro. Aceitamos a irritação e a dor se um vai pra cima do outro, mas sempre mantendo a dinâmica positiva na equipe".

Após alguma tensão no início de 2014, Hamilton e Rosberg tiveram seu primeiro embate na pista em Spa, quando Rosberg se recusou a desistir de uma batalha no começo da prova. Mais tarde, ele disse à equipe que isso foi uma resposta ao fato de Hamilton ter ignorado ordens na Hungria.

Lewis Hamilton, Mercedes W05, battles with Nico Rosberg, Mercedes W05 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff trabalhou para criar um ambiente em que ambos os pilotos reconhecessem que nada é mais importante que os resultados da equipe e a importância de representar a marca Mercedes.

"Foi muito difícil, porque eu cheguei na equipe como um novato na F1, e Nico e Lewis já estavam no esporte há mais tempo. Mas ainda assim eu criei um ambiente onde eles tinham que respeitar a equipe. Algumas vezes com pulso firme, mas eles entenderam que não poderiam nos decepcionar, não poderiam decepcionar a Mercedes".

"Em 2014, eu senti que havia um certo comportamento egoísta, e disse que na próxima vez que eles chegassem próximos um do outro, que pensassem na Mercedes. Pensem nos indivíduos da equipe".

"Pensem em Dieter Zetsche, CEO da Mercedes. Isso mudará o modo que vocês agem. Você não vai colocar seu companheiro de equipe no muro. Sempre deixei claro que se isso passasse a acontecer regularmente, se fosse um padrão, eu não tinha receio nenhum em colocar um deles no banco".

F1: Nova ORDEM de forças? Veja análise DETALHADA sobre como Mercedes pode PERDER briga para Red Bull

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.