Ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1, Felipe Massa não duvida que o monegasco Charles Leclerc, atual companheiro do alemão Sebastian Vettel no time de Maranello, vença o campeonato mundial antes do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

O piloto brasileiro, que conquistou 11 vitórias pela Ferrari durante uma passagem de oito anos na escuderia italiana, diz que ficou impressionado com a maneira como Leclerc se estabeleceu nos boxes vermelhos.

Massa acha que as qualidades que o monegasco demonstrou apenas em sua segunda temporada na F1 indicam que Leclerc tem o que é necessário para conquistar o título mundial em breve.

"Ele é um cara muito talentoso, mas o que mais me impressiona é sua mentalidade e sua capacidade de lidar muito bem com a pressão", disse o brasileiro com exclusividade ao Motorsport.com.

“Não sei se ele é mais rápido que Verstappen, mas as sete pole positions em seu primeiro ano de Ferrari dizem muito. Ele cometeu alguns erros, mas acho que temos que considerar que sua experiência ainda é limitada e é seu primeiro ano em um time de ponta”, ponderou Massa.

“Ele é um futuro campeão mundial e acho que não precisaremos esperar muito. Não excluo que ele possa alcançar esse objetivo antes mesmo de Verstappen”, afirmou o piloto da Venturi na Fórmula E.

Questionado sobre o quão difícil é se adaptar à vida na Ferrari, Massa disse: “Você precisa estar pronto em muitos aspectos. Você deve aprender a lidar com a pressão da mídia e de todos os fãs italianos”.

“Não é uma coisa simples, mas Charles lidou com esse aspecto perfeitamente. Ele é um cara legal, e é mais esperto do que é creditado”, completou Massa, que foi vice-campeão pela Ferrari na temporada 2008 da F1.

Ferrari completa 90 anos e passa por jejum

A marca italiana completou nove décadas no fim de semana do GP da Itália. A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, o único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial:

Galeria Lista Exposição de carros históricos da Ferrari durante a festa de aniversário de 90 anos da escuderia, em Milão. 1 / 72 Foto de: Ferrari 1950: Ferrari 125 2 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Giovanni Bracco, Raymond Sommer, Luigi Villoresi, Peter Whitehead 1950-1951: Ferrari 375 3 / 72 Foto de: Ferrari Media Center Piloto: Alberto Ascari, Dorino Serafini, Luigi Villoresi, Piero Taruffi, Jose Froilan Gonzalez, Chico Landi 1952-1953: Ferrari 500 4 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, André Simon, Piero Taruffi, Luigi Villoresi 1953-1954: Ferrari 553 Squalo 5 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Piero Carini, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Robert Manzon 1954-1955: Ferrari 625 6 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Eugenio Castellotti, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1955-1956: Ferrari 555 Supersqualo 7 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Giuseppe Farina, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Harry Schell, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1956-1957: Lancia-Ferrari D50 8 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Juan Manuel Fangio, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Luigi Musso, André Pilette, Wolfgang von Trips 1957: Lancia-Ferrari 801 9 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Luigi Musso, Cesare Perdisa, Maurice Trintignant, Wolfgang von Trips 1958-1960: Ferrari 246 10 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Cliff Allison, Jean Behra, Tony Brooks, Peter Collins, Olivier Gendebien, Ritchie Ginther, Jose-Froilan Gonzalez, Dan Gurney, Mike Hawthorn, Phil Hill, Willy Mairesse, Luigi Musso, Wolfgang von Trips 1960: Ferrari 246P 11 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Ritchie Ginther 1961-1962: Ferrari 156 12 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Olivier Gendebien, Richie Ginther, Phil Hill, Willy Mairesse, Pedro Rodriguez, Ricardo Rodriguez, Wolfgang von Trips 1963: Ferrari 156/63 13 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Willy Mairesse, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1964-1965: Ferrari 158 14 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, John Surtees, Nino Vaccarella 1964-1965: Ferrari 1512 15 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Pedro Rodriguez, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1966: Ferrari 246/66 16 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti 1966-1967: Ferrari 312 17 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Mike Parkes, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1967-1968: Ferrari 312/67 18 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Lorenzo Bandini, Derek Bell, Andrea de Adamich, Jacky Ickx, Ludovico Scarfiotti, Jonathan Williams 1968-1969: Ferrari 312/68 19 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Derek Bell, Jacky Ickx, Pedro Rodriguez 1969: Ferrari 312/69 20 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Tino Brambilla, Pedro Rodriguez 1969-1971: Ferrari 312B 21 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Mario Andretti, Ignazio Giunti, Jacky Ickx, Clay Regazzoni 1971-1973: Ferrari 312B/2 22 / 72 Foto de: Lucien Harmegnies Piloto: Mario Andretti, Nanni Galli, Jacky Ickx, Arturo Merzario, Clay Regazzoni 1973: Ferrari 312B3-73 23 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Jacky Ickx, Arturo Merzario 1974-1975: Ferrari 312B3-74 24 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni 1975-1976: Ferrari 312T 25 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni 1976-1978: Ferrari 312T2 26 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve 1978-1979: Ferrari 312T3 27 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Carlos Reutemann, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1979: Ferrari 312T4 28 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1980: Ferrari 312T5 29 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1981: Ferrari 126CK 30 / 72 Foto de: Ercole Colombo Piloto: Didier Pironi, Gilles Villeneuve 1982: Ferrari 126C2 31 / 72 Foto de: LAT Images Piloto: Mario Andretti, Didier Pironi, Patrick Tambay, Gilles Villeneuve 1983: Ferrari 126C2B 32 / 72 Foto de: Ercole Colombo Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1983: Ferrari 126C3 33 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1984: Ferrari 126C4 34 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Rene Arnoux 1985: Ferrari 156/85 35 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, René Arnoux, Stefan Johansson 1986: Ferrari 156/85 36 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Stefan Johansson 1987: Ferrari F1-87 37 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1988: Ferrari F1-87/88C 38 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1989: Ferrari 640 39 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Gerhard Berger, Nigel Mansell 1990: Ferrari 641 40 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Alain Prost 1991: Ferrari 642 41 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Alain Prost 1991: Ferrari 643 42 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gianni Morbidelli, Alain Prost 1992: Ferrari F92A 43 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli, Nicola Larini 1992: Ferrari F92AT 44 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli 1993: Ferrari F93A 45 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1994: Ferrari 412T1 46 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger, Nicola Larini 1994: Ferrari 412T1B 47 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1995: Ferrari 412T2 48 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1996: Ferrari F310 49 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1997: Ferrari F310B 50 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1998: Ferrari F300 51 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1999: Ferrari F399 52 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Eddie Irvine, Mika Salo, Michael Schumacher 2000: Ferrari F1-2000 53 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2001-2002: Ferrari F2001 54 / 72 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2002-2003: Ferrari F2002 55 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2003: Ferrari F2003-GA 56 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2004: Ferrari F2004 57 / 72 Foto de: Bridgestone Corporation Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2005: Ferrari F2005 58 / 72 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2006: Ferrari 248F1 59 / 72 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Michael Schumacher 2007: Ferrari F2007 60 / 72 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2008: Ferrari F2008 61 / 72 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2009: Ferrari F60 62 / 72 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Luca Badoer, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2010: Ferrari F10 63 / 72 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2011: Ferrari F150 64 / 72 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2012: Ferrari F2012 65 / 72 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2013: Ferrari F138 66 / 72 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2014: Ferrari F14 T 67 / 72 Foto de: Rainier Ehrhardt Pilotos: Fernando Alonso, Kimi Räikkönen 2015: Ferrari SF-15T 68 / 72 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2016: Ferrari SF16-H 69 / 72 Foto de: Pirelli Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2017: Ferrari SF70H 70 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2018: Ferrari SF71H 71 / 72 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2019: Ferrari SF90 72 / 72 Foto de: Ferrari Pilotos: Charles Leclerc, Sebastian Vettel

