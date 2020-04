Veja como Zonta colocou seu Toyota da Fórmula 1 na sala de casa

Piloto da Shell V-Power na Stock Car e ex-competidor de BAR, Jordan e Toyota na Fórmula 1, Ricardo Zonta disputou 36 GPs na elite do automobilismo mundial. E a melhor 'lembrança' que o paranaense tem da categoria está na sala de sua casa: um carro de F1 da Toyota.

O modelo que está na residência de Zonta foi um daqueles utilizados pelo piloto durante sua passagem pela montadora japonesa na F1. O paranaense esteve na equipe da Toyota por quatro anos entre as temporadas 2003 e 2006.

Na maior parte do tempo em que trabalhou para a marca, Zonta foi piloto de testes, sendo responsável pelo desenvolvimento do carro. Naquela época, as experiências com os monospostos eram bem mais numerosas, como relembra o paranaense.

"Meu primeiro relacionamento de teste em que eu sentei no carro foi 2003, também como piloto reserva naqueles anos de 2003, 2004 e até 2006, testava-se muito, então o piloto de testes ou o piloto reserva era muito importante dentro das equipes", disse Zonta ao Acelerados.

"E eles buscavam pilotos experientes para desenvolver o carro. [Em 2005], foi bastante, foram mais de 25 mil milhas de voltas [40233,6 km] com um carro de F1. É muita coisa, porque eu fazia todas as sextas-feiras de todos os GPs. E toda semana eu estava testando o carro de F1."

"Teve testes da Toyota que eu estava testando em Jerez de la Frontera no seco, por quatro dias seguidos, e daí me mandaram para Barcelona, para testar no molhado no quinto dia, em simulação de chuva. Então era um teste atrás do outro."

"Com desenvolvimento de pneus, desenvolvimento de aerodinâmica, tudo que podia. Tinha que fazer o teste na pista. A gente ia para aeroportos que estavam parados para fazer simulação de velocidade para entender a aerodinâmica do carro."

"Hoje, tudo isso é feito virtualmente. Naquela época, não tinha simulador, não tinha nada. [A velocidade máxima no aeroporto] deu 360 km/h", pondera Zonta, que voltará a representar a Toyota na Stock Car a bordo do novo Corolla preparado pela RCM Motorsport.

Como o carro de F1 foi parar na sala de casa?

"Quando eu tive o primeiro contato com a Toyota e fui fazer o contrato, eu falei: 'Bom, eu quero ter um carro de F1 da Toyota na minha garagem'. Aí eles falaram: 'É impossível, porque, enquanto a Toyota estiver na F1, ninguém pode ter o carro'."

"Aí eu falei: 'Tá, mas se tiver uma possibilidade no futuro...'. Mas não estava escrito no contrato, foi oralmente. Aí eu saí da Toyota no final de 2006 e uns anos depois me ligaram: 'Ó, você ainda quer o carro?'."

"E aí eu estava indo correr na Bélgica, passei na fábrica, que era em Colônia [Alemanha] e fui lá ver o carro. Era como uma doação, mas eu tinha que fazer todo o trâmite de transporte e logística para o Brasil. E assim foi que o carro apareceu aqui em casa."

Carro está sem motor

"Eu sabia que ia ser difícil usar o carro em qualquer pista, em qualquer coisa. É claro que muita gente fala: 'Ah, já tá ali, é só trazer...'. Mas o trâmite de logística de fazer o transporte para o Brasil na aduana com o motor é muito mais difícil e também mais caro."

"Mas o maior problema foi a papelada para conseguir trazer o carro se tivesse motor. Então eu optei por trazer para cá sem o motor mesmo. Tem o câmbio, tem tudo, mas não tem motor, só que o carro está aqui!"

"Só para fazer ligar o carro e o motor, a parte eletrônica é tudo, precisa de muita gente. E hoje em dia deve ser mais complicado ainda", completou Zonta, que foi campeão mundial do FIA GT em 1998. O piloto também venceu a F3000 em 1997 e a Telefónica World Series em 2002.

GALERIA: Relembre todos os carros e a carreira de Ricardo Zonta na F1

Galeria Lista 1999: Jacques Villeneuve e Ricardo Zonta, pilotos titulares da British American Racing (BAR) 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Ricardo Zonta, BAR PR01 2 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images 2000: Ricardo Zonta, BAR 002. Brasileiro seguiu com Villeneuve 3 / 22 Foto de: BAR 2000: Ricardo Zonta, Darren Manning e Patrick Lemarie, BAR Honda BAR 002 4 / 22 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2001: Heinz-Harald Frentzen, Ricardo Zonta (piloto reserva e de testes) e Jarno Trulli, Jordan 5 / 22 Foto de: Jordan Grand Prix 2001: Ricardo Zonta, Jordan EJ11 6 / 22 Foto de: Mark Gledhill 2001: Ricardo Zonta correu no Canadá e na Alemanha 7 / 22 Foto de: Mark Gledhill 2003: Ricardo Zonta, piloto reserva e de testes do Toyota Toyota TF103 8 / 22 Foto de: Toyota Racing 2003: Ricardo Zonta, Toyota TF103 9 / 22 Foto de: Toyota Racing 2003: Ricardo Zonta 10 / 22 Foto de: Toyota Racing 2004: Ricardo Zonta, piloto reserva e de testes do Toyota TF104 11 / 22 Foto de: Toyota Racing 2004: Ricardo Zonta correu etapas de Hungria, Bélgica, Itália, China e Brasil 12 / 22 Foto de: David Lopez 2004: Ricardo Zonta 13 / 22 Foto de: David Lopez 2005: Ricardo Zonta, piloto reserva e de testes do Toyota TF105 14 / 22 Foto de: XPB Images 2005: Ricardo Zonta, Toyota TF105 15 / 22 Foto de: XPB Images 2005: Ricardo Zonta, Toyota TF105 16 / 22 Foto de: XPB Images 2006: Ricardo Zonta, piloto reserva e de testes do Toyota TF106 17 / 22 Foto de: Alessio Morgese 2006: Ricardo Zonta, Toyota TF106 18 / 22 Foto de: XPB Images 2006: Ricardo Zonta, Toyota TF106, e Michael Schumacher, Ferrari 19 / 22 Foto de: XPB Images Em 2007, Zonta foi piloto de testes da Renault ao lado de Nelsinho Piquet, o reserva. Heikki Kovalainen e Giancarlo Fisichella eram os titulares 20 / 22 Foto de: XPB Images Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet, Giancarlo Fisichella e Heikki Kovalainen com o chefe de equipe Flavio Briatore 21 / 22 Foto de: XPB Images 2007: Ricardo Zonta, Renault R27 22 / 22 Foto de: XPB Images

