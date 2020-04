Até o momento, o tetracampeão mundial da Fórmula 1, Sebastian Vettel, não se juntou à atual febre do eSport, com a cena sendo dominada pelos pilotos jovens, como Max Verstappen e Lando Norris.

Mas, após testemunhar seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, tendo um bom resultado em sua estreia no eSport, Vettel afirmou que comprou um simulador e que está pronto para se juntar às competições.

Perguntado pelo Motorsport.com se ele estava tentado pelas corridas virtuais e competir contra seus rivais, Vettel disse: "Olha, pra falar a verdade, eu não tinha um simulador até poucos dias atrás, então não estava tão tentado porque não tinha como competir".

"Mas ouvi falar muitas coisas sobre isso, então pensei que deveria comprar um e testar, mas ainda preciso instalar corretamente. Não me vejo seguindo uma carreira no automobilismo virtual, mas quero testar para me divertir".

"Eu cresci com isso e jogo um pouco, mas para ser honesto, desde que as crianças nasceram, não é algo que esteja no topo da minha lista. Vamos ver quanto tempo terei para isso. Mas li algumas histórias dos que estão correndo e li que Charles foi bem em sua estreia, então isso foi bom, para ele e para a equipe".

Leclerc se juntou ao Grande Prêmio Virtual, categoria da F1, e venceu em sua estreia correndo no circuito de Albert Park, além de ter sido um dos criadores de um torneio que arrecada fundos para o combate ao coronavírus.

Mas Vettel deixa claro que, apesar de estar com a mente aberta para as corridas virtuais, ele sempre vai preferir as reais.

"Eu ainda considero isso um pouco mais voltado para o lado do entretenimento", disse. "Acho que as corridas ainda precisam acontecer no mundo real. Então esse é o meu foco. O resto é diversão. Sei que há pessoas que levam isso muito a sério e passam muito tempo nisso, mas eu gosto de fazer outras coisas. Então vai ser uma mistura".

GALERIA: F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de eventos virtuais durante a pandemia

